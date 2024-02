Gonzalo Bueno, el tenista peruano que actualmente está clasificado en el puesto 325 en el ranking mundial, ha experimentado un gran momento con su reciente y primer Challenger en Buenos Aires, a mediados de enero, y su inclusión en el ‘Team Perú' en la Copa Davis en Chile. Sin embargo, su enfoque se encuentra ahora en su próximo desafío: el torneo M25 de Punta del Este, en Uruguay. En este evento, el trujillano ya conoce sobre quién será su oponente y la fecha, en su debut en el certamen.

El deportista peruano se enfrentará inicialmente al jugador local Joaquín Aguilar, quien ocupa el puesto 1107 en el ranking de la ATP. El partido en busca del pase a los octavos de final está programado para el miércoles 7 de febrero y se llevará a cabo en las canchas de polvo de ladrillo del Hotel del Lago.

El mismo día, Gonzalo tendrá su estreno en la modalidad de dobles, formando equipo con el paraguayo Daniel Vallejo, quien ocupa el puesto 490 en el ranking. Juntos, enfrentarán a la pareja brasileña compuesta por Daniel Druta, clasificado en el puesto 257, y Eduardo Ribeiro, situado en el 272 del ATP.

El torneo M25 de Punta del Este dio inicio este 5 de febrero en la ciudad costera de Punta del Este, ubicada al sur de Uruguay. Se llevará a cabo en pistas de polvo de ladrillo y contará con la presencia de más de cinco canchas de juego. Asimismo, ofrecerá un total de 25,000 dólares en premios y albergará a 32 jugadores en la categoría de individuales, además de 16 parejas para el torneo de dobles.

Perú y su paso por la Copa Davis

La derrota es siempre un golpe doloroso, pero es una parte inherente al deporte. Lo esencial es no quedarse anclado en la frustración de la derrota, sino enfocarse en lo positivo y buscar áreas de mejora. Esto es lo que podemos extraer de la intensa serie de Perú contra Chile en la Copa Davis. A pesar de no lograr una sorpresa en Santiago y perder 3-2 en las Qualifiers, el equipo peruano, liderado por Lucho Horna, demostró estar a la altura de las circunstancias y desafió a la ‘Roja’ al máximo. No ganamos el enfrentamiento, pero ganamos algo aún más valioso: un equipo cohesionado. Reconocer que detrás de Juan Pablo Varillas se encuentran Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Huertas del Pino, llena de esperanza al tenis peruano y hace creer que lo mejor aún está por venir.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR