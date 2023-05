Se le dio en febrero en Buenos Aires, su segunda casa, en el Argentina Open. Varillas despachó a Dominic Thiem y Lorenzo Musetti para meter sus primeras semifinales ATP, donde un sólido Cameron Norrie -otro top ten- lo privó de disputar la final. Pero ya estaba ahí. Había cruzado esa línea muy delgada, pero a la vez tan difícil, de pasar del circuito Challenger al ATP. Era hora del salto de calidad, aún sabiendo el cambio de nivel. Río de Janeiro, Santiago, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma fueron sus siguientes paradas al máximo nivel, y solo en Brasil pudo pasar la primera ronda (victoria en sets corridos ante el francés Hugo Gaston). Es decir, cayó en el debut en los últimos cinco torneos de 250 para arriba. De hecho, los rivales influyen y ‘Juanpi’ no tuvo suerte en los sorteos: Sebastián Baéz, su némesis en el circuito, lo sacó de Río, y en Santiago se topó con un renovado Nicolás Jarry, quien no era el mismo que perdió con ‘JP’ el año pasado en Copa Davis.

Tal vez el partido que más se le puede reclamar a Varillas fue ante Guido Pella, en Miami. De un sólido primer set, Juan Pablo bajó el porcentaje de efectividad en su primer servicio y pasó a generar una sola opción de quiebre en el segundo y tercer parcial. Una dura derrota que iba a borrarse rápidamente con la final del Challenger de Sanremo en Italia, para retornar al circuito ATP. Pero ahí se iba a encontrar con el doble muro alemán: Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, consecutivamente en Montecarlo y Madrid. Dos especialistas en arcilla y con un ranking ‘mentiroso’ (Struff llegó a la final en Madrid -donde Hanfmann hizo tercera ronda-, perdiendo ante Carlos Alcaraz). No tuvo un sorteo benévolo, pero tampoco vimos al ‘Juanpi’ del Argentina Open. Y ayer, nuevamente contra Báez, fue un calco de sus últimas actuaciones.

Una de las cosas que más cuesta en el tenis es cerrar los partidos, y Juan Pablo no es la excepción. Tras un arranque parejo, Varillas quebró y sacó 5-4 para llevarse el primer set, pero pagó caro los errores no forzados y quedó muy expuesto al subir a la red. Un parcial que pudo cambiar el trámite, porque era el Báez más ‘terrenal’ de los últimos enfrentamientos. Sin embargo, nuevamente no se pudo y cayó en sets corridos. Y ahí salta la pregunta: ¿es una cuestión de tenis o de mentalidad? ¿Varillas tiene nivel para sostenerse en el top 100 y seguir escalando en el ranking? A título personal, Juan Pablo tiene tenis para estar entre los 100 mejores. Ha mejorado su saque, todavía sin ser excepcional, domina mejor el juego desde el fondo de la cancha y, si está en un buen día, su drive es imparable porque combina potencia y colocación. La deuda sigue estando en los momentos claves, a la hora de cerrar los partidos y aplicar la mejor estrategia. Si puede elevar su nivel, tranquilamente puede aspirar al top 50. Ahora viene la otra interrogante: ¿debe seguir apostando por los ATP o volver a los Challengers? Tal vez necesita bajar un escalón, asentarse y comenzar a sumar puntos en los torneos de 125 y 175, como el de Turín la próxima semana -donde Varillas entró al cuadro principal-, y luego volver repotenciado a los de 250, teniendo Roland Garros a la vuelta de la esquina. Solo Juan Pablo tiene la última palabra.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR