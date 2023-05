Dos partidos en cinco días para definir el Apertura: ¿cómo jugará Alianza ante Vallejo?

Y es que de su equipo titular base, hay dos sentidos y dos que vienen recuperándose. Ángelo Campos y Carlos Zambrano no estuvieron ante Mannucci por lesión. El arquero íntimo sufrió un desgarro en Belo Horizonte y ‘Chicho’ prefirió no arriesgarlo; lo mismo con el ‘Kaiser’, que sufrió una lesión menor, pero que tampoco fue expuesto el domingo. Mientras que Santiago García y Gabriel Costa van de a pocos recuperando ritmo, los dos jugaron ante los ‘carlistas’, aunque no completaron los 90′.

Con dos puntos de ventaja frente a Universitario y una seguidilla de partidos en el horizonte, ‘Chicho’ no arriesgaría a los jugadores sentidos para no afectar su recuperación, pensando también que en dos semanas hay Copa Libertadores, por lo que mandaría lo mejor que tiene ante Vallejo. Un ‘11′ que sería el mismo que jugó contra Mannucci. En ese sentido, Depor conversó con tres periodistas para que den su visión sobre lo que podría hacer el técnico blanquiazul.

El posible '11' de Alianza ante Vallejo.

Las voces sobre el tema

En menos de 48 horas, Alianza Lima recibirá a Vallejo y luego el lunes volverá a ser local frente a Municipal, dos partidos importantes para los intereses íntimos en la recta final del Apertura. Para Richard de La Piedra, Salas tiene plantel, por lo que si un jugador no está, otro ocuparía su lugar. “Alianza se juega el Apertura en estos dos partidos, ganarle a Vallejo puede determinar muchas cosas, llegar con cinco puntos de ventaja el fin de semana puede ser fundamental, creo que ‘Chicho’ debería poner a lo mejor que tiene, obvio cuidar a los lesionados, a los que están golpeados, pero plantel amplio tiene”, comentó.

“Es importantísimo que Alianza gane en Matute, no solo le va a poner presión a la ‘U’, que debería salir obligado a ganar en Sullana, y si en caso no lo hace, el panorama del partido contra ‘Muni’ será distinto. Yo no arriesgaría a ningún golpeado, pensando que me podría traer complicaciones en los partidos de Copa. Contra Libertad y Mineiro también se juegan unas finales en la Libertadores, por lo que yo no arriesgaría [a los lesionados]”, agregó el periodista y productor de América TV.

En esa misma línea, Erick Osores señaló que los íntimos saldrán con lo mejor que tienen frente a los ‘poetas’ y de acuerdo a cómo se desarrolle el partido, podrán hacer variantes. Esto al igual que ocurrió ante Mannucci, que tras el 3-0 Salas empezó a mover el banco para darle descanso a los titulares. Una decisión que sería importante, pensando en el partido del lunes frente a la ‘Franja’.

“Contra Vallejo va a poner lo mejor. Si lo resuelve y hace la diferencia, creo que ya puede rotar algunos puestos puntuales. Los [jugadores] claves no están los 90 minutos, siempre están entre 60 y 70 minutos en promedio. Si Alianza lo resuelve [el partido ante Vallejo], ya creo que hace una diferencia importante [frente a la ‘U’]. Ya contra Muni hará un poco de retoques [en el equipo] y contra Melgar, si llega holgado, pondrá un equipo mixeado”, señaló el periodista y panelista de ESPN Perú.

Por oro otro lado, Daniel Kanashiro sí considera que Salas debería arriesgar y colocar su equipo base dado la relevancia del duelo contra los trujillanos. “Contra Vallejo, sí [usar el equipo base], son los puntos bisagra para la obtención del campeonato, porque le sacarían cinco puntos de diferencia a Universitario. Ya contra ‘Muni’ podría alternar y no sería dar ventaja, porque Alianza ha sabido rotar por cualquier circunstancia y le ha ido bien”, dijo el periodista de DirecTV. La última palabra la tendrá Guillermo Salas.





