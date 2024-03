Juan Pablo Varillas salió campeón del Challenger de Santiago tras vencer por 2-0 en la final al argentino Facundo Bagnis. Fue el primer título del 2024 para la primera raqueta del Perú. Además, gracias a esta importante victoria, el tenista nacional obtuvo una mejoría en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP): ahora se ubica en el puesto 95 en la lista que lidera Novak Djokovic en su semana 417. ‘Juanpi’ regresó al Top 100 y su carrera ha vuelto a despegar.

Juan Pablo Varillas dejó atrás los malos resultados y desplegó un buen nivel en el torneo realizado en Chile. En la final, ganó con parciales de 6-3 y 6-2 y consiguió su primer título de este año. Este campeonato le sirvió al tenista de 28 años para volver al Top 100, debido a que escaló 15 posiciones. A partir del lunes 18 de marzo, es el 95° mejor clasificado del mundo.

En el nuevo reporte del ranking ATP, ‘Juanpi’ tiene 637 puntos y, por gran diferencia, se mantiene como el mejor tenista peruano. Asimismo, es el decimotercero mejor en Sudamérica, superado por Sebastián Baez (19°), Francisco Cerúndolo (21°), Nicolas Jarry (23°), Tomás Etcheverry (30°), Alejandro Tabilo (44°), Facundo Díaz (55°), Mariano Navone (59°), Thiago Seyboth Wild (76°), Pedro Cachín (79°), Daniel Galán (84°), Daniel Elahi (84°) y Federico Coria (87°).

Respecto a nuestros compatriotas, el más cercano a Juan Pablo Varillas es Gonzalo Bueno, que tiene 164 puntos y se ubica en el puesto 326 en el ranking ATP. También están Ignacio Buse (437°), Arklon Huertas del Pino (608°), Conner Huertas del Pino (693°), Jorge Brian Panta (874°), Petr Iamachkine (1248°), Alberto Alvarado (1277°), Sebastián Rodríguez (1527°), Gianluca Ballotta (1549°), Josué Guzmán (1694°) y Jorge Cavero (1862°).

Juan Pablo Varillas es el peruano mejor ubicado en el ranking ATP. (Foto: Tenis al Máximo)





¿Cuántos títulos Challenger tiene ‘Juanpi’?

Ganar el Challenger de Santiago permitió a Juan Pablo Varillas llegar a los seis títulos Challenger en su carrera. De esta forma, la primera raqueta del Perú igualó el récord de Luis Horna y Pablo Arraya como los tenistas peruanos que más veces levantaron este tipo de títulos. Cada vez se hace más grande el legado de ‘Juanpi’.

Es importante mencionar que los anteriores torneos ganados por Varillas fueron el Challenger de Campinas (Brasil), el Challenger de Santo Domingo (República Dominicana) en 2019, el Challenger de Biella 5 (Italia), el Challenger de Santiago (Chile) en 2022 y el Challenger de San Leopoldo (Brasil) en 2022.





Las palabras de Varillas tras campeonar en Chile

Tras la obtención del título, Juan Pablo Varillas, en primer lugar, agradeció al equipo con el que trabaja. “Agradecerle a mi equipo. Esta semana ha sido como una montaña rusa. Hemos estado en la cornisa los tres primeros partidos, pero estamos acá, así es el tenis”, comentó al respecto. Luego, el tenista tuvo unas palabras para los peruanos que fueron a alentarlo: “Me pone feliz de, quizás siempre estar lejos de casa, pero a la vez sentirme cerca de ella”.

Finalmente, la primera raqueta nacional se mostró orgulloso de conseguir su segundo Challenger de Santiago. “Muy feliz de ganar otro torneo Challenger acá en Santiago. Hace un par de años me tocó también. Siempre que vine a este país me sentí muy cómodo. Siempre me han tratado excelente. El torneo me encanta. Tener torneos cerca a casa siempre es un placer”, sentenció.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR