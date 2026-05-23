Universitario de Deportes tuvo un estreno soñado en su regreso al básquet competitivo. El cuadro crema venció por 71-56 a Municipalidad La Punta, en su debut oficial en la Segunda División de la Liga de Lima, en un encuentro disputado en el Coliseo Champagnat.

El equipo dirigido por Ernesto López mostró personalidad desde el arranque y logró imponer condiciones durante gran parte del compromiso. Con intensidad defensiva y buenas transiciones ofensivas, la ‘U’ marcó diferencias importantes en el marcador.

La ‘U’ destacó por el juego colectivo y la efectividad en momentos claves, aspectos que terminaron siendo fundamentales para asegurar la victoria en su primer partido oficial del campeonato.

La escuadra crema supo controlar los intentos de reacción de Municipalidad La Punta y cerró el compromiso con autoridad, firmando un sólido 71-56 que ilusiona a sus hinchas en este nuevo proceso dentro del básquet peruano.

El debut también dejó buenas sensaciones en el trabajo planteado por Ernesto López, quien lidera el proyecto merengue con el objetivo de devolverle protagonismo al club en esta disciplina.

A través de redes sociales, los aficionados cremas celebraron el resultado y destacaron el compromiso mostrado por el plantel en este esperado regreso a la competencia.

Con este triunfo, Universitario inicia con el pie derecho su camino en la Segunda de la Liga de Lima y deja en claro que buscará ser protagonista en el torneo desde las primeras jornadas.

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