Lima 2019 (Juegos Panamericanos y Parapanamericanos) significó un precedente positivo para crecer a nivel de infraestructura y fomentar el desarrollo de diversas disciplinas. Esta situación permitió que -con el paso de los años- la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) albergue eventos de carácter mundial. Si bien nuestra capital muestra un avance notable, en el interior del país, el panorama se muestra distinto y una de las evidencias se dio en la organización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, donde no se completó al 100 % la construcción de los espacios correspondientes.

Para estos juegos se disputarán 33 disciplinas (23 deportes): 23 se desarrollarán en Ayacucho y 10 serán en Lima. En las últimas semanas se habló que ‘La Ciudad de las Iglesias’ no tenía el 100 % de las infraestructuras terminadas, situación que llevó a algunos cambios de emergencia, liberando espacios en la Villa Bolivariana, ubicada en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En medio de ello, Depor conversó con Tomás Villarroel, vocero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 y nos presentó un panorama de todo el trabajo realizado en este periodo.

¿Qué se implementó para el desarrollo del evento y cómo fue la variación en este tiempo?

La parte deportiva es casi 100 % implementación temporal, esto debido a que los espacios seleccionados por la visita técnica fueron los colegios Mariscal Cáceres y Nuestra Señora de las Mercedes. Se han hecho las adecuaciones en patios de recreo y losas polideportivas. Además, tenemos el centro recreacional Canaán Alto que se conoce como el skate park y es un proyecto de inversión. La zona de competencia es un sector menor. El espacio para competir ya está terminado. Posterior a eso, se terminará lo que falta.

La Villa Bolivariana no se llegó a completar: ¿han presentado problemas por ello?

En la Villa Bolivariana es la misma situación, la obra se ha culminado en un porcentaje mayor al 85 %, tenemos el 100 % habilitado en lo que respecta a habitabilidad de los deportistas. Tienen agua caliente, internet, sofá, colchones nuevos y camas nuevas. En el comedor, tienen para realizar distintos juegos e interactuar. Hay zonas de esparcimiento para cada delegación. Lo pendiente son exteriores, que no impactan a la organización. Por lo pronto, no hemos recibido opiniones negativas.

La Villa Bolivariana en su proceso de construcción. (Foto: Ayacucho 2024)

¿Por qué tuvieron que irse a Lima?

Las que fueron a Lima, fueron parte de un comité, acompañado de una opinión técnica internacional que hizo una visita. Esta es una situación que sucede a nivel nacional, fuera de la capital: la ausencia de los espacios deportivos. Son muy extraños de encontrar y eso hace que no se pueda albergar totalmente un evento internacional. Se decidió que esos deportes no podían darse, en esta oportunidad, en Ayacucho. La decisión fue trasladarlos para no perder el tamaño del evento. Antes de Lima 2019, todo esto no existía. Esperemos que esto sea una alerta que se levante y podamos construir espacios que nos ayuden a desarrollar mejor cada disciplina que necesitan los eventos.

Teniendo en cuenta que estos eventos pasan por constante supervisión, ¿hubo problemas con autoridades internacionales por la falta de construcción?

No hubo problemas, la idea era estar siempre cómodos. No solo es un tema de infraestructura, sino también dar el mejor servicio a los deportistas. Esos aspectos siempre traen quejas y se reportan vía web o redes sociales. Este tipo de cosas hablan bien de la organización. Por otro lado, la calidez del pueblo ayacuchano ha influenciado mucho. El calor humano refleja un buen trato a los deportistas; hay un cariño especial.

¿Eso significa que para los Bolivarianos del 2025 podría darse la misma situación?

Hay que tener consideraciones especiales referentes al evento que se tiene ahora. Hay niveles de servicio que hay que cumplir, están en un estándar un poco menor de lo que significa los juegos de un ciclo olímpico. Es muy importante el trabajo de ahora con las autoridades locales para poder reforzar cada punto. Sería hermoso tener la gran mayoría de deportes en esta ciudad que se lo merece.

¿Qué tanto puede aportar al turismo que Ayacucho tenga la competencia en su totalidad?

Todo lo que significa la gestión de eventos no solo va por el lado de deporte, hemos sido capacitados por distintas entidades para generar activaciones con los proveedores. El deporte es el pretexto para generarle un mejoramiento a la ciudad, ya sea turístico, comercial o cultural. Los turistas lo van a ver y eso te va a generar un impacto económico directo. Son cerca de 2000 mil personas que trabajan en los Juegos. A eso se suman familias, voluntarios y otras personas que generan un impacto importante en beneficio del ciudadano.

Los Juegos Bolivarianos 2024 se realizan en la ciudad de Ayacucho. (Foto: Ayacucho 2024)

Las lluvias y fenómenos climáticos en Ayacucho

El pasado miércoles, Ayacucho presentó fuertes lluvia que generaron inundaciones y esto rebotó hacia algunas sedes de los Juegos Bolivarianos. Teniendo que este tipo de fenómenos pueden darse en cualquier momento, se instaló cierta preocupación por el desarrollo del evento.

¿Qué tanto garantizan el bienestar de quienes van a observar las competencias?

Si bien buscamos que se realice todo en beneficio del deportista, estamos enfocados en la seguridad del espectador. Ayer tuvimos lo de la lluvia y reconfiguramos los flujos de salida. Los espectadores se fueron sin problemas. Se entienden las imágenes, videos, pero no obedecen a la situación real. Ha sido un registro, pero todo se manejó muy bien. Cuando ingresaron en el segundo turno (de la tarde), todo estaba seco.

Para lo que se viene el próximo año se necesita un compromiso, evitando así perder la sede de un evento que trae muchos beneficios...

La idea principal es culminar el porcentaje menor de la Villa Bolivariana y el proyecto de inversión para el skate park. El compromiso está asumido y es algo que tenemos con el pueblo de Ayacucho. Lo que puede venir es un encargo que no se nos ha entregado, y la infraestructura deportiva o presupuesto es algo que manejan en la misma región.

Por último, ¿qué buscan dejar como organización para futuros eventos?

Garantizar el 100 % de operatividad y buen servicio. Tenemos personal con experiencia local e internacional en eventos. Eso a nosotros nos genera una confianza plena, algo que el deportista lo sabe. Estamos dejando una transferencia de conocimiento para que puedan plasmarlo después en la ciudad. La idea es preparar un grupo de personas que puedan tomar la posta y seguir el trabajo que se está haciendo.

Tomás Villarroel, vocero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. (Foto: Ayacucho 2024)





TE PUEDE INTERESAR