Erling Haaland es uno de los futbolistas que está llamado a ser protagonista del próximo mercado de fichajes. El delantero noruego está en el punto de mira de equipos como Manchester City, Real Madrid, PSG y FC Barcelona, por lo que es muy probable que termine abandonando la Bundesliga. Sin embargo, su historial de lesiones preocupa a los clubes que lo quieren, a tal punto de que el cuadro ‘merengue’, por ejemplo, habría solicitado un informe para ver el estado físico del jugador.

Ante este panorama, el medio alemán Sport1 informó que el delantero del Borussia Dortmund le habría pedido a su club que no haga público los diagnósticos de sus lesiones. Asimismo, la fuente citada asegura que la petición de Haaland se debería al miedo que tiene por este historial, el cual posiblemente frustre su traspaso.

Cabe resaltar que el ariete del conjunto germano aún no está recuperado totalmente de su lesión en el tobillo que se hizo con su selección el pasado 29 de marzo. Ante ello, Rose, entrenador de la entidad, hizo saltar todas las alarmas afirmando que el futbolista “aún no está libre de dolor”.

Y agregó: “No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper”.

Haaland ya habría tomado una decisión

El cuadro que dirige Josep Guardiola habría logrado convencer a Haaland de seguir su carrera en Inglaterra. A su favor, el vigente campeón de la Premier League tiene músculo financiero y un gran proyecto deportivo que ha enamorado al delantero de 21 años.

A ello hay que agregarle que las relaciones entre el Dortmund y el Manchester City son de las mejores. Los clubes han hablado mucho durante las últimas semanas y están a nada de llegar a un pacto definitivo para el traspaso de Haaland en el mercado de fichajes de verano.

El equipo inglés no quiere que su par alemán ponga trabas en la salida de Haaland, por lo que está dispuesto a poner más dinero de lo que piden los teutones. Es decir, los ‘Citizens’ pagarían más de 75 millones de euros por hacerse con los servicios del delantero vikingo.

Asimismo, en Alemania explican que Haaland ya ha decidido desvincularse del BVB, donde acumula 80 goles en 79 partidos, a final de temporada. El goleador nórdico está decepcionado con el proyecto deportivo del cuadro de la cuenca del Ruhr y ahora busca un club como el City, con el que pueda aspirar a ganar todos los títulos.





