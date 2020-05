Arrancó casi desde mitad de campo, rompió líneas y no paró hasta encontrar su gol. Un golazo. Sobre los 71 minutos del encuentro entre Colonia y Mainz por la fecha 26 de la Bundesliga, Kunde Malong se inventó una gran acción personal en la que avanzó sin que nadie lo pueda parar por el centro del campo, y definió con sutileza para lo que fue el 2 a 2 final del partido.

El camerunés, así, puso el que definitivo 2 a 2 para un Mainz que llegó desde atrás y pudo remontar el encuentro que hasta los 60 minutos lo perdía 2 a 0. Mark a los 5′ y Florian a los 52′ habían adelantado para los locales. Sin embargo, a los 60′ Taiwo puso el descuento y 11 minutos después llegó la ‘joya’ de Malong que puso cifras definitivas.

Camisetas en las gradas

El Estadio Rhein Energie, donde se disputó el Colonia vs Mainz, presentó una especie de mural en sus tribunas vacías con camisetas sobre las butacas, en las que se formaron algunas icónicas imágenes para no olvidar a los miles de espectadores que no pueden estar apoyando desde ahí.

La genial idea del Colonia para que los jugadores sientan el 'aliento' de sus hinchas. (Foto: Colonia)

Bundesliga, pionera

A puerta cerrada, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con diez positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga alemana abrió este sábado la ‘desescalada’ de las grandes Ligas europeas, con casi un mes de antelación de las fechas que manejan a mediados de junio para su reanudación tanto LaLiga española como la Serie A italiana y la Premier inglesa.

Alemania marca el camino entre la inevitable incertidumbre. Aún sin vacuna, aún dentro de la pandemia del COVID-19, vuelve el fútbol dos meses después a uno de los torneos referencia del continente, con todas las medidas de seguridad que se extenderán a cada una de las competiciones que ya han decidido o se plantean su reactivación entre este mes y el siguiente.

Entre las diez Ligas con mejor coeficiente de la UEFA, de momento sólo hay dos que se han dado por terminadas: la Ligue 1 francesa, con campeón (el París Saint Germain), y la Eredivisie holandesa, que ha quedado desierta por primera vez desde el curso 1944-45, cuando se tomó esa medida excepcional por la Segunda Guerra Mundial.

