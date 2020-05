Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO: aquí ver ONLINE y EN DIRECTO guía TV canales y horarios programación ESPN 2 streaming ESPN Play este sábado 16 de mayo desde el Signal Iduna por la fecha 26 de la Bundesliga 2020. No te pierdas la transmisión del choque del Clásico de Ruhr que va a las 8:30 a.m. hora peruana y también en México. En España está programado para que empiece a las 3:30 p.m.

Este duelo entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 es un partido que tiene un aura mítica y que representa a una región que ha sido siempre uno de los epicentros del fútbol alemán, y por eso resulta especial que la Bundesliga 2020 regrese este sábado con ese duelo, a la espera que otras ligas como la española, italiana e inglesa vuelvan en el mediano plazo.

Dortmund y Gelsenkirchen, la ciudad donde tiene su sede el Schalke, están separadas por apenas 30 kilómetros. La cuenca del Ruhr es la región más densamente poblada de Alemania y tiene también un gran densidad de clubes de fútbol, por lo que, en principio, se podría hablar de muchos derbis regionales, pero el Dortmund-Schalke se ha convertido con el paso de los años en el derbi por excelencia.

¿A qué hora es el Dortmund vs. Schalke 04?

Perú: 8:30 a.m.

Colombia: 8:30 a.m.

Ecuador: 8:30 a.m.

Argentina: 10:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Estados Unidos (Florida): 9:30 a.m.

España: 3:30 p.m.

Aunque hay otros equipos de la región que pueden considerarse históricos - como el Rot Weiss Essen, el Duisburgo o el Vfl Bochum -, actualmente sólo el Dortmund y el Schalke están en la primera categoría. Los dos clubes surgieron en barrios obreros y eso ha marcado parte de su historia y también el carácter de buena parte de la afición de los dos equipos. El duelo ganó envergadura tras la II Guerra Mundial cuando el Dortmund empezó a convertirse en un rival a la altura del Schalke, que antes de la guerra había ganado 14 de 16 enfrentamientos.

Los primeros años de la posguerra se consideran como la época en la que se creo el mito de la cuenca del Ruhr y fueron los años en los que Borussia Dortmund rompió la hegemonía del Schalke en la región. Los dos clubes tuvieron en su momento un papel clave en la integración de inmigrantes del este de Europa, que llegaron a la región a trabajar en las minas de carbón o en la industria.

Si se miran las estadísticas de la historia del derbi, alguien que siga el fútbol alemán actual puede sorprenderse de que de un total de 179 enfrentamientos el Schalke haya ganado 71 y el Dortmund solo 61, frente a 47 empates. En los derbis disputados desde la fundación de la Bundesliga el Dortmund tiene una ligera ventaja con 33 victorias frente a 32 y 30 empates.

El Dortmund ha sido ocho veces campeón alemán y todos esos títulos los ha obtenido después de la II Guerra Mundial y cinco después de la fundación de la Bundesliga. El Schalke tiene siete títulos de campeón alemán, pero el último fue en 1958, antes de la fundación de la Bundesliga, y todos los demás anteriores a la II Guerra Mundial.

En cuanto a títulos internacionales, con una Liga de Campeones, en 1997, y una Recopa, en 1966, el Dortmund también está por delante del Schalke, que ganó la Copa de la UEFA en 1997. En cuanto a títulos de la Copa de Alemania, en cambio, el Schalke está por delante, con cinco victorias frente a cuatro del Dortmund.

