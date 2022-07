Robert Lewandowski sigue sin conocer cuál será su futuro en el fútbol. El delantero de Bayern Munich espera poder llegar a un acuerdo con Barcelona en las próximas horas; sin embargo, el cuadro bávaro no tiene planes de dejarlo salir este verano. Él ya no quiere saber más de Alemania y tomó una importante decisión en las últimas horas.

Este lunes 4 de julio, el equipo dirigido por Julian Naglesmann volvió a los trabajos en el Säbener Straße, las cámaras buscaron al polaco, pero no apareció por ningún lugar. Con esto, muchos aseguran que el futbolista está en ‘rebeldía’ y no volverá a pisar el césped con el club hasta que defina en dónde jugará este 2022/2023.

‘Lewa’ ya está en la capital germana tras disfrutar de sus vacaciones en Ibiza. Su agente sigue trabajando en su partida de Bayern, a pesar de que los dirigentes ya mencionaron, en más de una oportunidad, de que para que suceda, el Barça tiene que pagar una relevante suma.

Bayern ya tiene al reemplazo de Lewandowski

Bayern sabe que quedarse con el futbolista por un tiempo más será complicado; por ello, ya se encuentran trabajando en su reemplazante. Según informan medios europeos, los altos mandos ya manejan nombres e incluso ya tendrían al elegido.

‘Corriere dello Sport’ explicó este lunes que los bávaros ya se han puesto manos a la obra y eligieron a Victor Osimhen como su próxima contratación. El nigeriano tiene contrato con Napoli hasta el 2025, pero podrían terminar con él por una importante cifra.

Los italianos no tienen en mente venderlo, aunque no lo consideran intransferible. Si llega una oferta podrían conversar. Claro está que su valor no bajará los 110 millones de euros.





