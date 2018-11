El mal momento que pasa la Selección de Alemania ha llevado a hinchas, seleccionados e incluso exfutbolistas a buscar explicaciones y desde luego también 'culpables' de la situación de la 'Die Mannschaft'. Y uno de los señalados, por increíble que parezca, es nada menos que Josep Guardiola , culpable de la crisis del combinado teutón, según Hans Peter Briegel.

"Es su culpa. Nos ha engañado diciendo que para ganar era suficiente con tener el 75% de posesión. Pero no lo es. En el fútbol el resultado es mucho más importante que el control de juego. Tener el control del balón no es suficiente para ganar. Francia ha dado una clara demostración de campeón del mundo", afirmó Briegel al medio italiano 'La Reppublica'.



"Puedes ganar incluso volviendo a una forma más tradicional de jugar. Lo más importante no es el buen juego, es tener equilibrio en el campo", añadió el exfutbolista alemán.



Aún así, para Hans Peter Briegel se trata solo de una "crisis transitoria" la que atraviesa el seleccionado que dirige Joachim Löw.



Recordemos que Alemania se mide este lunes ante Holanda por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League, aunque nada podrá hacer que la 'Die Mannschaft' abandone el último lugar de su serie.