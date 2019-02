No al Real Madrid: el padre de James desvela su camino para el mercado de fichajes

Todo aparenta que James Rodríguez no seguirá en el Bayern Munich , mientras Nico Kovac se encuentre al mando de los bávaros. El futbolista colombiano no goza de la titularidad que desea en Baviera, por lo que su padre, Wilson Rodríguez, habló con el diario sobre la posibilidades de que su hijo se marche a un equipo que no sea ni el Bayern ni el Real Madrid, institución que debe regresar para cumplir con su parte contractual tras su cesión.



“ Juventus sería una buena decisión”, indicó el padre al medio alemán en una entrevista publicada el día de hoy. El padre aseguró que James Rodríguez "no está contento" con la situación que está viviendo en el Bayern, aunque sí se encuentra está tranquilo porque su hijo "tiene muchas ofertas" para el mercado de fichajes de verano.



Precisamente una de las posibilidades que se han manejado en las últimas semanas – de acuerdo a varios medios italianos - es un posible traspaso a la Juventus, en donde Wilson afirmó que James "es un buen amigo de Cristiano y por forma en que percibo el fútbol italiano en este momento, mudarse a la ‘Juve’ sería una buena decisión".



James Rodríguez ha completado apenas 14 apariciones en todas las competiciones para el Bayern esta temporada, marcando solo tres goles de forma oficial. Es prácticamente confirmado que no seguirá en Alemania y que el poco ritmo que tiene le afectará para afrontar la Copa América de Brasil, en donde Colombia espera realizar una buena actuación.