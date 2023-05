Jude Bellingham es uno de los principales objetivos de Real Madrid para la próxima temporada. El cuadro español se encuentra cerca de finiquitar su fichaje, procedente de Borussia Dortmund. Sin embargo, desde Alemania no están de acuerdo con su idea de migrar con 19 años de edad. Michael Ballack, un histórico futbolista del país ‘teutón’ mostró su postura y aclaró que en España no tendrá el mismo respaldo, repercutiendo en su nivel futbolístico.

“Su salida sería una gran pérdida para la Bundesliga, ya que es uno de los mejores jugadores del campeonato. Todavía es muy joven y sin duda le vendría bien quedarse un año más en Dortmund para seguir creciendo. La personalidad de Bellingham todavía está lejos de haberse desarrollado del todo”, aclaró el ex volante de Bayern Múnich, Chelsea y otros equipos.

Ballack, histórico volante de la selección de Alemania. (Foto: FIFA)

Además, Ballack contó que en Madrid deberá de ganarse la continuidad (en Dortmund es titular indiscutible) y, ante una mala actuación, podría tener muchas críticas. El joven inglés es uno de los proyectos más valorados de la Selección. Llegó a Alemania, procedente de Birmingham City de Inglaterra, y ha tenido la oportunidad de disputar 117 partidos con el club ‘Vendaval’.

“Bellingham, en el Dortmund es indiscutible y está aceptado por todos. Está protegido como un cachorro, aunque haga tres o cuatro partidos malos consecutivos, algo que no tendría en un club como el Real Madrid y le empezarán a criticar”, aseguró el histórico alemán.





La despedida de Bellingham

Jude Bellingham expresó que ha pasado algunos días reflexionando sobre los eventos que han ocurrido, y aún le resulta difícil creer la forma en que se desarrollaron. Desde su perspectiva personal, presenciar a sus compañeros en esa situación y no poder brindarles ayuda fue extremadamente devastador. Sin embargo, reconoce plenamente que sus colegas dieron su máximo esfuerzo.

“Me he tomado un tiempo para reflexionar. Todavía no puedo creer la manera en la que acontecieron los hechos. Personalmente, fue devastador tener que ver a mis compañeros y no poder ayudarles. Sé que lo dieron todo”, señala Jude, en la parte inicial de una publicación que ha hecho a través de sus redes sociales oficiales.

Carta de Bellingham a la afición del Dortmund (Foto: Getty Images)..

Posteriormente, ‘Belling-Boom’ agradece a sus seguidores, quienes, debido a los crecientes rumores que lo vinculan cada día más con el Real Madrid, interpretan su declaración como una posible despedida: ”Muchas veces habéis marcado la diferencia con vuestro apoyo y espero que el club entre en una nueva era en la que esté más cerca de los títulos porque la afición se merece”, menciona.





