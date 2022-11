Un golpe de mala suerte. Bochum viene cayendo por 3-0 ante Borussia Dortmund y una acción se robó las miradas del público en el Signal Iduna Park. Dos jugadores de Bochum buscaban conectar el balón que era posesión de los locales y en plena disputa chocaron cabezas. Sin embargo, eso no fue todo porque al momento de ser atendido, el médico se resbaló golpeándole la cabeza a uno de ellos.

Cuando las cosas salen mal desde un inicio, el panorama puede volverse complicado para el resto del día. Bochum es el vivo ejemplo que todo puede salir mal. No pudieron ganar de visita y cayeron tras doblete de Moukoko y otra anotación de Reyna.

Sumado a la derrota ante Dortmund, el cuadro alemán tuvo una acción que, tranquilamente, puede dejar fuera de acción a dos integrantes de su equipo. Losilla y Gamboa fueron por el mismo balón y no midieron la fuerza por lo que terminaron chocando cabezas.

Acto seguido, el médico del equipo fue a atender primero a Losilla, pero tuvo un pequeño resbalón y terminó por impactar con la cabeza del jugador, propinándole una patada. El futbolista reaccionó de manera inmediata con evidentes gestos de dolor.

‘Boicot Qatar’ se lee en Alemania

La afición del Borussia Dortmund ha dejado claro que está en contra de que la cita sea en Catar. Ha pedido, con un mural antes del partido contra el VfL Bochum de esta jornada de la Bundesliga, que nadie siga la competición. “Boicot Catar 2022″, se podía leer en una gran pancarta. Otros hinchas en solitario exhibían también este mismo lema en carteles más pequeños.

No solo Dortmund se ha mostrado dispuesta a boicotear la gran cita mundialista. En el Hertha-Bayern también se mostraron pancartas con esas mismas palabras. Alemania está en contra y no es el único país reticente a que la máxima competición mundial se dispute en Catar. En Francia, las encuestas dicen que más de la mitad del país no seguirá el torneo por disputarse en un país en el que no se respetan los derechos humanos.





