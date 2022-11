Crece la polémica. Zlatan Ibrahimovic volvió a dejar recados en una entrevista y, sumado al mensaje para Mbappé, también se dirigió a Josep Guardiola con quien no se lleva de la mejor manera recordando su salida de Barcelona. El sueco apuntó sobre el ego del DT y este no tardó en responderle en la conferencia previa de Manchester City vs. Fulham haciendo mención al presente de su jugador estrella: Erling Haaland.

Las palabras de Zlatan se basaron la ‘personalidad’ del estratega español: “¿Si Pep puede mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”, comentó en una entrevista con Canal + a mitad de semana.

Ante esto, Guardiola no desaprovechó la oportunidad para responder y también evidenciar que no existe una buena relación entre ambos a pesar que cruzaron caminos en Barcelona. Eso sí, ‘Pep’ fue uno de los principales motivos por el cuál se fue del equipo.

“Ibra tiene toda la razón, toda... En este club, mi ego está por encima de todos, de cada jugador. No me gusta cuando Haaland marca goles y todas las cámaras le enfocan a él. ¡Estoy tan celoso! De verdad... ¡estoy tan celoso!”, dijo irónico ante los medios de comunicación.

Y el tema no se quedó ahí porque también agregó un comentario referente a su biografía: “Le dije a Haaland: ‘Por favor, no hagas más goles, de lo contrario los medios no hablarán de mí. Ibra tiene razón, me conoce perfectamente. Quizá pueda escribir otro libro”, puntualizó.

Para ‘finalizar’ el tema, los periodistas también trataron de seguir la polémica sobre el tema a lo que ‘Pep’ respondió: “No, lo digo de verdad. ¡Mi ego está subido!”, concluyó.





Guardiola y la ironía sobre Erling Haaland

El nombre de Erling Haaland es más que una moda en Inglaterra y muchos se muestran sorprendidos con los números que ha podido lograr en su corto paso por la Premier League. Es más, cerca de 400 000 hinchas firmaron una petición para que no juegue el torneo argumentando que es un robot. Aquel fin de semana, Guardiola se sumó a esta tendencia, pero lanzó una broma hacia el noruego.

“Estoy muy decepcionado con él, no marcó 3 goles. Por eso la petición de echarlo de la Premier League porque es un robot no va a suceder. Eso es bueno (risas)”, dijo, entre risas, el entrenador español, en conferencia de prensa luego del partido de Manchester City por el torneo de Inglaterra.





