Bayern Múnich se encuentra en una etapa de cambios y esto también ha repercutido en la interna del club. Hace unos días, se pudo conocer el despido de Toni Tapalovic, preparador de arqueros de los ‘bávaros’, y esto no ha tenido la mejor repercusión en Manuel Neuer quien habló sobre esta situación y arremetió contra su equipo por la decisión tomada.

“Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los responsables del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó. Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todo el mundo lo veía así. Durante once años y medio no trabajó para mí, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. Siempre pudimos separar el trabajo de la vida privada”, resaltó Neuer.

Sobre su futuro en Bayern Múnich, contó que va a conversar con la dirigencia para poder tomar una decisión de cara a todo lo que se viene. Actualmente se encuentra lesionado tras caerse esquiando en sus vacaciones. La salida de Tapalovic puede influenciar en la situación.

“Se han dicho cosas con las que no estoy de acuerdo. Nada de lo que escuché habría descartado la posibilidad de hablar entre nosotros y aclarar las cosas. He pensado en todo lo posible, incluido mi futuro en el club”, contó el portero de los ‘bávaros’ quien se perderá el resto de la temporada.





La respuesta de Oliver Kahn

Desde la interna de Bayern Múnich, no cayeron bien las declaraciones de Neuer. Oliver Kahn respondió al portero sobre lo sucedido con el preparador de porteros. Además, comentó que todo se salió de contexto y no favorece al equipo ya que se avecinan partidos de rigor.

“Lo que dijo Manuel en relación a la salida de Toni Tapalovic no es propio de él como capitán ni de los valores del Bayern. Además, sus declaraciones llegan en un momento inoportuno porque estamos ante partidos muy importantes. Está personalmente afectado, hay que entenderlo hasta cierto punto. Le explicamos que la decisión no se tomó a la ligera en lo que respecta al entrenador de porteros y que era lo mejor para nuestro equipo en ese momento”, indicó.





