Pretendientes no faltan, pero el corazón puede más. Sergio Busquets se encuentra a poco de decidir su futuro de cara a la próxima temporada y en Barcelona han mostrado su interés por retenerlo. El volante se encuentra en los últimos años de su carrera y, después de ganarlo todo con los azulgranas, podría decidir cambiar de aires para priorizar otros aspectos.

“No me preguntéis más que no he decidido mi futuro”, adelantó Sergio Busquets a principios del mes de enero cuando en Arabia, antes de la final de la Supercopa, se le preguntó dos veces por lo que pasará en su carrera. Hoy, en conferencia de prensa, Xavi Hernández se refirió al tema de su ex compañero de equipo y actual dirigido.

“Al final, trabajamos todos juntos y la decisión es suya. Estamos a la espera de lo que pueda decidir. Es una persona muy importante dentro y fuera, es el capitán, suma en todo y se ha ganado decidir su futuro. Si pudiera continuar, encantado”, mencionó el actual DT de Barcelona sobre el futuro del experimentado mediocampista.

Ahora la decisión final es de Busquets, quien no ha vestido otros colores que los de Barcelona desde 2007 cuando debutó como profesional. El español podría continuar o cambiar de rumbo aceptando alguna de las dos ofertas que posee: Inter Miami de la MLS y Al Nassr de Arabia Saudita.





La idea de juego de Barcelona

En la conferencia de prensa, Xavi Hernández se refirió a los constantes cambios de esquema que viene pasando el equipo azulgrana en las últimas fechas. Para el DT, esto es algo normal y no afecta a los jugadores porque solo tiene que ver con un ‘tema de nombres’.

“No varía nada, quizás la pulcritud del hombre que no pierde tantos balones al ser mediocampista. Hacemos lo mismo que el año pasado, pero estamos más maduros y con más variantes. No son sistemas, dependiendo del jugador estamos igual de cómodos. No varía mucho. Los cuatro medios que juegan son los que pierden menos balones y hay menos transiciones”, analizó en profundidad.





