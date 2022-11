En medio de su inactividad en el Bayern Munich y los rumores de su posible baja para el Mundial Qatar 2022, Manuel Neuer dio a conocer este lunes que ha sido operado en tres oportunidades de cáncer en la piel y que afortunadamente ha podido sobrellevar esta enfermedad. Ante ello, se ha unido con la tenista Angelique Kerber para lanzar una crema de protección solar.

“Los dos tenemos una historia personal con respecto a las enfermedades de la piel. Angelique ha tenido una hiperpigmentación relacionada con el sol y yo cáncer en la piel en el rostro por lo que he tenido que ser operado tres veces”, señaló el portero internacional con la selección de Alemania a los medios de comunicación.

Las declaraciones del guardavallas tienen relación con los rumores que salieron a la luz en 2021 sobre una posible mal en su piel, cuando se le vio con un vendaje en la cara tanto en los entrenamientos de su club como en su vida cotidiana.

Así las cosas, se puede confirmar que este cáncer no ha generado hasta el momento grandes problemas para Manuel Neuer, quien se viene recuperando de unos problemas en el hombro.

El portero bávaro no ha sido parte de los últimos siete encuentros que su equipo ha disputado no solo en la Bundesliga, sino también en la Champions League, una situación que ha encendido las alarmas en la interna del cuadro muniqués, y también en el comando técnico que lidera Hansi Flick en la ‘Die Mannschaft’.

“No parto del principio de que no podrá jugar el Mundial, parto de hecho del principio de que podrá hacerlo. Pero desafortunadamente no soy un vidente. Nos gustaría que pueda volver a jugar lo antes posible (...) trabajamos para que pueda regresar el fin de semana próximo. Pero no lo sé”, dijo al respecto su entrenador de club, Julian Nagelsmann.

A falta de menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, la salud de Neuer es una incertidumbre. Y si bien Alemania tiene otros porteros de jerarquía como Marc André ter Stegen, Kevin Traap o Bernd Leno, el del Bayern Munich tenía todo listo para ser titular en Qatar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





La historia de los mundiales nos ha dejado una gran variedad de golazos que quedarán guardados en nuestra retina por el resto de nuestras vidas. En este video conoce algunos de los más importantes.