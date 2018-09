Afirma que Sergio Ramos no ha hablado con él luego de su agresión en la final de la Champions League y considera que – quizás – el golpe haya propiciado sus dos errores, que terminaron también con goles del Real Madrid. Loris Karius concedió una entrevista al diario ‘Bild’ en donde habló todo sobre el partido entre los madridistas con el Liverpool, el cual también terminó con su partida al fútbol turco. Nunca olvidará aquel encuentro.



En una entrevista en el diario ‘Bild’, el ya ex guardameta ‘red’ ha mostrado sus dudas acerca de la intencionalidad de Sergio Ramos, con quien tuvo un encontronazo en el área. El codo del defensa blanco impactó con Karius al intentar rematar un balón al área, cuando el resultado de la final era aún de empate a cero. “Nadie sabrá hasta qué punto mis errores se debieron a la lesión que sufrí. No es una justificación, solo una explicación. No sé si Sergio Ramos, que nunca me ha pedido perdón, lo hizo apropósito. Sólo lo sabe él, pero no es importante saberlo. Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico”, manifestó Karius.



Pocos días después de la final entre el Liverpool y el Real Madrid, concretamente el 31 de mayo de 2018, Karius se sometió a un examen exhaustivo en el Hospital General de Massachusetts y el Hospital de Rehabilitación Spaulding.



Estos dos centros sanitarios aseguraron a través de un comunicado oficial que “después de revisar cuidadosamente las pruebas, hemos llegado a la conclusión de que el Sr. Karius sufrió una conmoción cerebral durante el partido el 26 de mayo de 2018. En el momento de nuestra evaluación, los principales síntomas del Sr. Karius sugirieron que existió una posible disfunción espacio-visual que probablemente se produjo tras el impacto. Es posible que tal déficit afectara al rendimiento”, añadía el texto. ¿Y qué dirá Ramos? Veremos.