Sadio Mané agredió a Leroy Sané al final de la derrota del Bayern Munich ante Manchester City (3-0) por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. A pesar de que le sacó sangre del labio e hizo del vestuario un polvorín, el delantero alemán demostró no guardarle rencor a su par africano. No solo lo disculpó por el puñetazo que le propinó, también abogó por él ante los altos mandos del campeón de la Bundesliga. Según el diario Bild, la directiva bávara estaba dispuesta a rescindir unilateralmente el contrato del ex Liverpool, pero este se salvó gracias a la intervención del jugador al que golpeó.

Tal como explica la citada fuente, luego de recibir las disculpas de Mané, y sentirlo sincero en sus palabras, Leroy Sané habló con la junta directiva encabezada por el CEO Oliver Kahn a no echar al futbolista africano después que este le hiciera sangre en el labio.

El también exjugador del Manchester City pidió clemencia para su compañero, sobre todo teniendo en cuenta que el agresor no tardó en pedir disculpas tanto al propio Sané como al resto de la plantilla. Finalmente, Sadio solo tendrá que hacerse cargo de una multa y no será convocado para el siguiente partido.

“Sadio Mané, de 31 años, no estará en la convocatoria del Bayern para el partido en casa contra el Hoffenheim del próximo sábado. El motivo es un comportamiento incorrecto de Mané tras el partido de Liga de Campeones del Bayern contra el Manchester City. Además, Mané recibirá una multa”, comunicó el Bayern.

Sadio Mané fue suspendido y multado en Bayern Múnich por mala conducta | Foto: AFP





El antecedente en el Bayern Munich





El incidente de Manchester recordó otro ocurrido en 2012 cuando, durante el descanso en medio de un partido de semifinal de la Champions contra el Real Madrid, Franck Ribery le propinó un puñetazo a Arjen Robben con quien había tenido antes una discusión en el campo.

En la temporada siguiente el Bayern ganó la Liga de Campeones y el gol de la victoria en la final, por 2-1 ante el Borussia Dortmund, lo marcó Robben a pase de Ribery.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR