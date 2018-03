Las grandes actuaciones de Cristian Benavente en el Sporting Charleroi de Bélgica y su reciente convocatoria para los amistosos de la Selección Peruana han hecho, según la prensa alemana, que un equipo de las grandes ligas se intereses en sus servicios para la temporada 2018-19.



Según el portal 'Fussball Transfers', el volante peruano interesa nada menos que al Wolfsburgo, que con el objetivo de renovar su mediocampo para el próximo curso y ante la partida de Divock Origi al Liverpool, ha encontrado en el 'Chaval' el perfil del jugador que necesitan.

“De acuerdo con la información que maneja FT (Fussball Transfers), los ‘lobos’ están mostrando un interés particular por Cristian Benavente, del equipo belga de primera división, RSC Charleroi. Pude darse una transferencia en el verano tras el desembarque de alguno jugadores ofensivos”, publica el citado medio.



De esta forma, Cristian Benavente podría jugar por primera vez en su carrera en una de las cinco grandes ligas de Europa. Hay que recordar que tras su salida del Real Madrid Castilla, el peruano de 23 años fichó por el MK Dons de la Segunda inglesa, no se adaptó y recién en el Charleroi belga encontró un lugar para desarrollar su fútbol de la mejor forma.



Cristian Benavente forma parte de los 26 convocados por Ricardo Gareca a la Selección Peruana con mira a los amistosos premundialistas a Rusia 2018 contra Croacia e Islandia. Se espera que el ex del Castilla sea titular ante ambos.