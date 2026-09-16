La Campeones Cup 2026, la competición anual transfronteriza entre el vigente monarca de la MLS y de la Liga MX, tendrá como protagonistas de la definición por el título a Inter Miami y Cruz Azul, que medirán fuerzas en el Nu Stadium de Miami, Florida, este miércoles 16 de septiembre las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), 4:00 p.m. (hora del Pacífico) y 5:00 p.m. (tiempo del Centro de México) . Tanto los aficionados aztecas como estadounidenses podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de MLS Season Pass , disponible en Apple TV para los países donde ofrece el servicio.

Inter Miami afronta este compromiso en un momento de máxima atención mediática tras la llegada del argentino Cristian “Kily” González al banquillo. El nuevo entrenador asumió el cargo apenas unas horas antes del encuentro, en medio de una racha irregular del conjunto de Florida, que solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos de la MLS. Pese a las dudas que han rodeado el rendimiento reciente del equipo, la institución mantiene intactas sus aspiraciones gracias a una plantilla repleta de experiencia internacional. La gran referencia continúa siendo Lionel Messi, quien busca ampliar aún más un palmarés histórico y sumar un nuevo trofeo a su carrera. Junto al capitán argentino aparecen nombres de peso como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, futbolistas acostumbrados a disputar finales y partidos de alta presión. En su presentación más reciente, Las Garzas igualaron 2-2 frente a Nashville SC en la MLS, con otro gol de Messi que volvió a marcar diferencias.

Cruz Azul, por su parte, llega a esta cita impulsado por uno de sus resultados más importantes del semestre tras imponerse 4-3 al América en una vibrante edición del Clásico Joven. El equipo dirigido por Joel Huiqui atraviesa un momento positivo en la Liga MX y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, respaldado por una ofensiva que ha respondido en encuentros de máxima exigencia. Sin embargo, la preparación del viaje no estuvo exenta de inconvenientes, ya que la delegación sufrió retrasos de última hora debido a problemas operativos relacionados con su vuelo chárter desde el AIFA rumbo a Miami. A pesar de ese contratiempo logístico, el conjunto celeste mantiene la confianza en una plantilla con futbolistas determinantes en todas las líneas. El delantero Nicolás Ibáñez, el mediocampista Erik Lira y el defensor Gonzalo Piovi figuran entre los nombres a seguir para este partido, especialmente en el caso del zaguero argentino, quien ha despertado interés en el mercado internacional.

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan por el título de la Campeones Cup 2026 en vivo para Estados Unidos a través de Apple TV y el MLS Season Pass. | Crédito: es.leaguescup.com / Composición Depor

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026?

Puedes ver el partido Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026, torneo que enfrenta a los monarcas de la MLS y de la Liga MX, por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

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¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

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Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

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En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

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Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite el partido Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026?

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Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.