Es momento de conocer cuál es el mejor equipo entre los dos campeones vigentes de la Liga MX y la MLS. Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas la definición de la Campeones Cup 2026, desde el Nu Stadium de Miami, donde Cruz Azul enfrentará a Inter Miami desde las 18:00 hora CDMX o 8:00 p.m. ET. Recuerda que desde México podrás seguir la transmisión a través de Imagen TV y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto.
¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Inter Miami por Streaming?
Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.
|Ciudad / zona de cobertura
|Estado
|Canal virtual
|Estación / distintivo
|Aguascalientes y Nochistlán de Mejía
|Aguascalientes / Zacatecas
|3.1
|XHCTAG-TDT
|Ensenada
|Baja California
|3.1
|XHCTEN-TDT
|Mexicali
|Baja California
|3.1
|XHCTME-TDT
|Tijuana
|Baja California
|3.1
|XHCTTI-TDT
|La Paz
|Baja California Sur
|3.1
|XHCTLP-TDT
|Campeche
|Campeche
|3.1
|XHCTCA-TDT
|Tapachula
|Chiapas
|3.1
|XHCTTH-TDT
|Tuxtla Gutiérrez
|Chiapas
|3.1
|XHCTCR-TDT
|Ciudad Juárez
|Chihuahua
|3.1
|XHCTCJ-TDT
|Chihuahua
|Chihuahua
|3.1
|XHCTCH-TDT
|Ciudad de México y Tultepec
|Ciudad de México / Estado de México
|3.1
|XHCTMX-TDT
|Saltillo
|Coahuila
|3.1
|XHCTSA-TDT
|Torreón
|Coahuila
|3.1
|XHCTTR-TDT
|Gómez Palacio y Lerdo
|Durango
|3.1
|XHCTTR-TDT
|Colima
|Colima
|3.1
|XHCTCO-TDT
|Durango
|Durango
|3.1
|XHCTDG-TDT
|León y Silao
|Guanajuato
|3.1
|XHCTLE-TDT
|Lagos de Moreno
|Jalisco
|3.1
|XHCTLE-TDT
|Celaya, Irapuato, Salamanca y Querétaro
|Guanajuato / Querétaro
|3.1
|XHCTCY-TDT
|Acapulco
|Guerrero
|3.1
|XHCTAC-TDT
|Chilpancingo
|Guerrero
|3.1
|XHCTCP-TDT
|Pachuca
|Hidalgo
|3.1
|XHCTIX-TDT
|Guadalajara y área metropolitana
|Jalisco
|3.1
|XHCTGD-TDT
|Toluca
|Estado de México
|3.1
|XHCTTO-TDT
|Morelia
|Michoacán
|3.1
|XHCTMO-TDT
|Uruapan
|Michoacán
|3.1
|XHCTUR-TDT
|Cuernavaca
|Morelos
|3.1
|XHCTCU-TDT
|Tepic
|Nayarit
|3.1
|XHCTNY-TDT
|Monterrey
|Nuevo León
|3.1
|XHCTMY-TDT
|Sabinas Hidalgo y Agualeguas
|Nuevo León
|3.1
|XHCTSH-TDT
|Huajuapan de León
|Oaxaca
|3.1
|XHCTHL-TDT
|Oaxaca
|Oaxaca
|3.1
|XHCTOX-TDT
|Puebla y Tlaxcala
|Puebla / Tlaxcala
|3.1
|XHCTPU-TDT
|Cancún
|Quintana Roo
|3.1
|XHCTCN-TDT
|San Luis Potosí
|San Luis Potosí
|3.1
|XHCTSL-TDT
|Río Verde
|San Luis Potosí
|3.1
|XHCTRV-TDT
|Culiacán
|Sinaloa
|3.1
|XHCTCI-TDT
|Los Mochis y Guasave
|Sinaloa
|3.1
|XHCTLM-TDT
|Mazatlán
|Sinaloa
|3.1
|XHCTMZ-TDT
|Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa
|Sonora
|3.1
|XHCTOB-TDT
|Hermosillo
|Sonora
|3.1
|XHCTHE-TDT
|Villahermosa y municipios aledaños
|Tabasco
|3.1
|XHCTVL-TDT
|Nuevo Laredo
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTNL-TDT
|Tampico
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTTA-TDT
|Ciudad Victoria
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTVI-TDT
|Reynosa
|Tamaulipas
|13.1
|XHCTRM-TDT
|Cerro Azul
|Veracruz
|3.1
|XHCTCZ-TDT
|Coatzacoalcos
|Veracruz
|3.1
|XHCTLV-TDT
|Xalapa
|Veracruz
|3.1
|XHCTJA-TDT
|Veracruz y Boca del Río
|Veracruz
|3.1
|XHCTVE-TDT
|Mérida y Ticul
|Yucatán
|3.1
|XHCTMD-TDT
|Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo
|Zacatecas
|3.1
|XHCTZA-TDT
¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Inter Miami por Streaming?
Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Cruz Azul vs. Inter Miami por Campeones Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:
- Canales 103 y 603 HD de Dish
- Canales 103 y 1103 de Sky
- Canales 103 y 1103 de Megacable
- Canales 118 y 703 de Izzi
|Opción
|Dónde sintonizar Imagen Televisión
|Cómo verlo para Toluca vs. Monterrey
|Consideración
|TV abierta digital
|Canal 3.1
|Haz una búsqueda de canales en tu televisor con antena digital y sintoniza Imagen TV antes del inicio
|Es la vía gratuita para hogares dentro de la cobertura de la señal abierta
|Sky
|Canal
103
/
1103 HD
|Ingresa directamente al canal en tu decodificador
|Requiere paquete activo de Sky
|izzi
|Canal
3
/
703 HD
|Busca Imagen TV en la guía o marca el canal correspondiente
|La disponibilidad puede variar según ciudad y paquete contratado
|Dish
|Canal
103
/
603 HD
|Accede desde el decodificador de Dish
|Requiere suscripción activa
|Totalplay
|Canal
3
|Sintoniza el canal desde la guía de TV
|Requiere plan de televisión activo
|Megacable
|Canal
103
|Busca el canal en la guía o ingresa el número directamente
|La numeración o disponibilidad local podría cambiar según la zona
|Cablecom
|Canal
3
|Sintoniza Imagen TV desde el decodificador
|Sujeto a la oferta regional del operador
|Web oficial
|Imagen Televisión: En Vivo
|Entra desde computadora, celular, tablet o Smart TV con navegador y reproduce la señal
|Conviene probar el acceso con anticipación; puede haber restricciones de derechos o geolocalización para contenidos específicos
|Alternativa de streaming
|Apple TV
|Ubica la transmisión de la final de Leagues Cup en la plataforma
|Es una alternativa oficial anunciada para el partido, independiente de Imagen TV