"Si tiene que venir, viene a jugar acá": Agüero le envía un guiño a Independiente... ¡para julio!

No cabe duda de que es el gran sueño de muchos futbolistas cuando piensan o creen que el retiro está cerca: volver al club de sus amores y 'colgar los chimpunes' ante la afición de la cual también se sienten parte. Y el último jugador que ha despertado ese morbo es nada menos que Sergio Agüero , la figura del Manchester City de Guardiola, quien vuelve a sonar, y fuerte, con su posible retorno a Independiente de Avellaneda.

Aunque esta vez no ha sido el delantero sino su padre Leonel Del Castillo quien ha dejado abierta la vuelta del ' Kun' al 'Rey de Copas'.



"Él renovó por dos años más (con el City), pero en julio, si tiene que venir, viene a jugar acá. Pero no pasa por él tampoco, pasa por el club, por quién sea el técnico. Si lo llaman, pero no lo llamaron", dijo Del Castillo a Radio Villa Trinidad.



"No es que hubo una comunicación y estamos viendo si viene para este año o el otro. Sergio no puede decir 'quiero volver'. Hay que ver quién es el cuerpo técnico, si lo quieren, si lo necesitan. Tenemos buena relación con (el presidente del club, Hugo) Moyano, estamos bien, pero hay que entablar una conversación y ver cuándo quiere volver él", añadió

¿Holan lo quiere? (hasta la pregunta es necia)

Y Ariel Holan, actual entrenador de Independiente, le abrió los brazos.



"El 'Kun' es Independiente, es sinónimo de Independiente. Es más una decisión de él. Es muy personal, pero no está mal volvérselo a decir: nos encantaría que viniera, sería extraordinario", sostuvo el técnico.

Recordemos que Sergio Agüero, que usa el apellido materno, saltó a la fama en Independiente entre el 2003 y 2006, antes de pegar el salto a Europa, al Atlético de Madrid, donde también fue figura entre las temporadas 2006 y 2011, antes de fichar por el Manchester City por 45 millones de euros.

