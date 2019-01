Un gigante de América pregunta por él: Cueva puede volver a Sudamérica

Christian Cueva estaría viviendo sus últimos días en Rusia. En Argentina se ha informado de que Independiente de Avellaneda quiere obtener el préstamo del mediocampista peruano, quien no se teniendo sus mejores momentos en la Premier League de Rusia.



Ariel Holan, entrenador de Independiente de Avellaneda, se encuentra nuevamente interesado en contar con Christian Cueva, por eso le pidió a la directiva que hiciera un esfuerzo para traerlo, lo cual no será nada fácil para los argentinos.



Por ello, como regalo de Año Nuevo, las oficinas administrativas de Independiente de Avellaneda iniciaron las negociaciones por la ficha de Christian Cueva.



Tal y como informa el periodista Matías Martínez, de Radio La Red, el 'Rey de Copas' tuvo un primer contacto con Krasnodar para intentar la cesión (con opción a compra en un futuro) con el '10' de la Selección Peruana.



"Independiente de Avellaneda envió oferta formal al Krasnodar por Christian Cueva. Ofertó un préstamo con un cargo elevado y una opción de compra. Espera respuesta entre hoy y mañana", aseveró el periodista en su cuenta de Twitter. Veremos la respuesta desde Rusia.



Christian Cueva llegó a mediados del 2018 a Krasnodar procedente de Sao Paulo. No ha obtenido la titularidad deseada y apenas lleva un gol, que se dio en la Copa de Rusia.