En la defensa siempre se le vio como uno de los mejores del mundo. Como capitán, también fue un seguro para todos sus compañeros. Por eso, cuando el medio Infobae se acerca a charlar con él, Roberto Fabián Ayala no tiene pelos en la lengua con el presente de Argentina. Para el ‘Ratón’, como era conocido cuando jugaba al fútbol, la Selección vive un presente sombrío, pero tampoco sabe el nombre de quien puede hacer resurgir el balompié de ese país. Ni Gallardo, ni Pochettino ni Diego Simeone son los indicados para él. ¿Quién, entonces?



“Simeone, Almeyda, Gallardo y Pochettino son entrenadores que necesitan el trabajo diario que brinda un equipo y se les haría complicado trabajar. Tendría que aparecer un nombre con más trayectoria y bagaje, pero no sé si lo hay”, confesó el ex futbolista al medio argentino. De este modo, para el ‘Ratón’, los nombres que se postularon en los últimos meses van desapareciendo para él, puesto que no son los candidatos idóneos para el buzo.



Del mismo modo, Ayala compartió plantel en el Mundial de Alemania 2006 con Lionel Scaloni, actual técnico de la ‘Albiceleste’. Sobre la actualidad, en medio de los exámenes internacionales que tiene el entrenador, valoró: "No he hablado de fútbol con él. Si estuvo trabajando con Sampaoli debe tener ideas parecidas respecto al juego… En cuanto a la renovación que está haciendo, me parece que es algo que se tendría que haber hecho hace bastante tiempo de forma paulatina". En ese sentido, Ayala valora lo que hace.



Ayala ha confesado que le gustaría ser un futuro técnico, aunque no ha definido el equipo o la situación. Con 45 años, el ex seleccionado ha sido manager en Racing Club como en Valencia. Ahora, en medio del ‘Clásico’ entre Brasil y Argentina, el ex Valencia no ha dado un candidato, solo espera ver un buen fútbol. Así están las cosas para él.