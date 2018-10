Luego del ‘fracaso’ del Mundial de Rusia 2018, Argentina se planteó una dura medida de cara a la próxima Copa América como las Eliminatorias hacia Qatar 2022: la revolución de jugadores para levantar un título que no se logra desde 1993. En la AFA se busca un técnico que quiera aceptar el reto de cambiarle el ‘chip’ a los nuevos futbolistas, así como se prueba jugadores en este interinato de Lionel Scaloni, ahora en un nuevo amistoso frente a Irak.



Uno de los jugadores que parecía fuera de la nómina de Argentina era Ángel di María , volante del PSG. El jugador formado en Rosario Central no fue tomado en cuenta por Scaloni para estos dos duelos amistosos FIFA, pero sí sería convocado en los próximos partidos. De acuerdo a medios argentinos, Di María recibió la llamada del técnico para darle la noticia.



“Estamos viendo otros jugadores, por eso no vas a ser convocado", fue, palabras más, palabras menos, el mensaje, que se replicó en el oído de otro futbolista de gran inicio de temporada: Ever Banega. Di María también comenzó la 2018/2019 en alto nivel: es pieza importante en el PSG que ahora conduce el alemán Thomas Tuchel. El ‘Albiceleste’ jugó 11 partidos entre certámenes locales y Champions, y anotó cuatro goles hasta la actualidad.



Por eso, el mensaje. El 1 de octubre, mientras Scaloni daba la conferencia de prensa en Ezeiza explicando su convocatoria, Di María realizó una publicación en su cuenta de Instagram. No escribió una letra, la foto hablaba. Era una foto de ‘Fideo’, exhibiendo, orgulloso, la camiseta de Argentina. Una respuesta muda a su ausencia. Sí estará en las próximas convocatorias.