En un segundo tiempo donde las piernas no temblaron y el corazón pesó más que cualquier duda, Bolivia dio un paso clave en el repechaje rumbo al Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Surinam. La ‘Verde’, que llegó a estar 1-0 abajo, reaccionó con carácter y le dio vuelta al marcador para mantenerse con vida en la lucha por un cupo mundialista. El triunfo no solo significó avanzar, sino también alimentar un sueño que parecía lejano.

Ahora, el equipo boliviano tendrá una última prueba frente a Irak, en un duelo decisivo que definirá su clasificación a la Copa del Mundo. Un objetivo que no alcanza desde aquella histórica participación en Estados Unidos 94, la única vez que logró decir presente en un Mundial.

“Seguimos avanzando, seguimos creciendo… hoy es una muestra de que estos jóvenes son cada vez más valientes y más fuertes”, afirmó en un primer momento Óscar Villegas, entrenador de Bolivia en zona mixta.

Luego, el DT de 55 años, Villegas reconoció que el apoyo de su gente fue fundamental para darle vuelta al marcador. “El estadio era Bolivia principalmente, era necesario darles una alegría. Seguimos adelante, este es un paso más, siempre con Dios por delante y esto es obra de él”, agregó.

“Se puso muy difícil, pero han sacado coraje, mucho valor y estoy muy orgulloso de mis jugadores”, añadió, valorando el esfuerzo de sus dirigidos para sobreponerse al gol en contra y terminar remontando la llave.

Óscar Villegas llegó a la Selección de Bolivia tras su paso por Always Ready. (Foto: Getty Images)

Asimismo, de cara al duelo frente a Irak, Villegas afirmó lo siguiente: “Ahora a recuperar, a ponernos bien y preparar el siguiente partido para estar cada vez más cerca del Mundial”, indicó.

Finalmente, el técnico, óscar Villegas cerró su mensaje con un saludo a todo el país y un llamado a mantener la ilusión. “Orgulloso de ser boliviano… ¡Que viva Bolivia!”, concluyó.

¿Cuándo juegan Bolivia vs. Irak?

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

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