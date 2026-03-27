La Selección de Bolivia consiguió un resultado clave en Monterrey, donde logró darle vuelta a un partido que se le había complicado. Surinam se había adelantado en el segundo tiempo, pero la ‘Verde’ supo reponerse y terminó remontando en un encuentro determinante para mantenerse en carrera por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Ahora, Irak es la última piedra que separa a los altiplánicos de la justa mundialista que se llevará a cabo en Norteamérica.

Guillermo Viscarra tuvo intervenciones importantes a lo largo del compromiso, respondiendo cuando su equipo más lo necesitaba y transmitiendo seguridad desde el arco. Su rendimiento fue clave para sostener al equipo en los momentos de mayor presión, especialmente cuando el rival buscaba ampliar la ventaja.

Con este resultado, Bolivia sigue con chances intactas en la repesca y toma impulso anímico de cara a lo que viene. El respaldo de su arquero y la capacidad de reacción mostrada en este duelo alimentan la ilusión de seguir avanzando en el camino hacia la clasificación mundialista.

Guillermo Viscarra tuvo una presentación firme en el arco, apareciendo en los momentos más exigentes para darle tranquilidad a su selección. Su solvencia y recorrido se hicieron notar cada vez que fue puesto a prueba, sosteniendo al equipo cuando el partido se tornaba complicado. Incluso, dejó la sensación de haber mostrado el mismo nivel que viene exhibiendo en Alianza Lima, club que le dejó un mensaje de apoyo tras el pitazo final en Monterrey: “¡Solo un paso más, ‘Billy’!”.

Además, su capacidad para ordenar la defensa y transmitir confianza desde el fondo fue determinante a lo largo del encuentro. Viscarra no solo respondió con atajadas oportunas, sino que también se mostró atento en el juego aéreo y preciso en la salida, aspectos que terminaron siendo claves para asegurar el resultado.

El apoyo de Alianza Lima a Guillermo Viscarra tras su triunfo con Bolivia. (Imagen: Alianza Lima)

En los minutos finales, Bolivia logró concretar las ocasiones que le dieron vuelta al partido y encaminaron la victoria. Moisés Paniagua fue el encargado de poner el empate, mientras que poco después Miguel Terceros convirtió desde el punto de penal para completar la remontada.

Con este resultado, la selección boliviana sigue en carrera en el repechaje y ahora definirá su pase frente a Irak en Monterrey. En paralelo, en La Victoria seguirán atentos al rendimiento de ‘Billy’, quien se perfila como una de las principales opciones para ser titular en el clásico ante Universitario de Deportes.

Bolivia vs. Irak: horarios del partido

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

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