El paraguayo Celso Ayala fue presentado como nuevo entrenador de FC Cajamarca tras la salida de Carlos Silvestri, en una decisión tomada por la dirigencia luego de los últimos resultados. El técnico asume el reto en un momento clave de la temporada, con el objetivo de encaminar al equipo en su primera experiencia en la máxima categoría.

A su arribo al Perú, Ayala explicó que su llegada se dio en cuestión de días y que no dudó en aceptar la propuesta. Señaló que dirigir en el extranjero representa un paso importante en su carrera, además de una oportunidad para demostrar su capacidad en un contexto distinto y competitivo.

“Surgió esta misma semana, todo fue muy rápido. Lo aceptamos como un desafío importante; era la oportunidad que buscábamos para salir, probar suerte en el extranjero e intentar realizar un gran trabajo aquí”, comenzó diciendo el entrenador paraguayo.

“Es un reto muy difícil y nos llaman porque las cosas no andan bien evidentemente, pero sabemos que no están bien las cosas, el equipo tiene que mejorar y cambiar mucho para poder darle vuelta a esto”, agregó.

Luego de ello, el paraguayo fue claro y reveló que tiene buenas referencias sobre Hernán Barcos; goleador del elenco de F.C. Cajamarca, además, afirmó que le tiene mucho respeto y sabe que posee la categoría que ayudará al plantel.

“Es un jugador con mucho rodaje y trayectoria. Hoy necesitamos que un hombre de su categoría esté al cien por ciento para ayudarnos a salir de este momento, aunque el compromiso debe ser de todo el plantel, no solo de él”.

“Lo más importante hoy es poder ganar, porque a través de la victoriia vamos a ganar confianza y es lo que nos va a dar la posibilidad de ir mejorando, porque creo que lo más urge es la victoria”, sentenció.

F.C Cajamarca luego de la para por los amistosos de la selección peruana, enfrentará a Los Chankas FC, quien es líder junto a Alianza Lima con 20 puntos respectivamente tras jugarse ocho fechas de la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR