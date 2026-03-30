Argentina vs. Zambia jugarán este miércoles 31 de marzo, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en La Bombonera, donde los argentinos buscarán seguir afianzando al equipo, de la mano de Lionel Scaloni, en su último duelo de despedida ante su gente antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La Selección Argentina llega a la Bombonera para disputar su último compromiso amistoso antes del inicio del Mundial 2026. Tras vencer ajustadamente a Mauritania (2-1) hace apenas unos días,este encuentro contra Zambia no es solo una despedida ante su público, sino la oportunidad definitiva para que el cuerpo técnico termine de despejar dudas sobre la lista final y el funcionamiento táctico que defenderá la corona mundialista.

Con la baja confirmada de Gonzalo Montiel por lesión y la reciente incorporación de Leandro Paredes y Gabriel Rojas, Lionel Scaloni planea un once que combine jerarquía con frescura. Se espera que Lionel Messi sume minutos para mantener el ritmo, mientras que Franco Mastantuono aguarda su oportunidad en el banco. La prioridad será encontrar fluidez y ser un equipo más efectivo.

Zambia, dirigido de forma interina por George Lwandamina, llega a Buenos Aires con la intención de dar la sorpresa y aprovechar la vitrina que significa enfrentar al campeón del mundo. A pesar de la baja sensible de Miguel Chaiwa, quien fue reemplazado a último momento por Prince Mumba, los ‘Chipolopolo’, ubicados en el puesto 91 del ranking FIFA, ven este partido como una prueba histórica.

Jugar en el estadio de Boca Juniors le añade un tinte especial a esta previa. Después de la cancelación de la Finalissima contra España, la AFA logró asegurar este ciclo de amistosos contra rivales africanos para simular los escenarios de roce físico que la Selección Argentina podría encontrar en las fases de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Sobre el papel, Argentina parte como clara favorita para llevarse la victoria. Sin embargo, la clave del partido residirá en la paciencia que tenga la ‘Albiceleste’ ante una Zambia que no tiene nada que perder y quiere repetir lo hecho hace unos días por Mauritania, que vendió cara su derrota.

Argentina viene de vencer 2-1 a Mauritania en amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Argentina vs. Zambia?

El encuentro entre Argentina vs. Zambia está programado para este martes 31 de marzo desde las 6:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:15 p.m.; en México a las 5:15 p.m.; y en España a la 01:15 a.m. del miércoles 1 de abril.

¿En qué canales ver Argentina vs. Zambia?

El partido entre Argentina vs. Zambia se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión de TyC Sports y Telefe, disponible en el territorio argentino. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Argentina vs. Zambia?

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