Si bien todo hacía indicar que tenía un proyecto deportivo sólido en Cusco FC, con un contrato hasta finales del 2028, Miguel Rondelli no dudó mucho cuando Melgar tocó su puerta para llevárselo a Arequipa. Y es que tras la salida de Juan Reynoso, que pese querer seguir no recibió el respaldo por malos resultados, la directiva rojinegra apostó por alguien a quien ya habían contactado en años anteriores. Así pues, no escatimaron en pagar su cláusula de salida del cuadro cusqueño.

Ya instalado en Arequipa para comenzar su primera semana de trabajo como director técnico de Melgar, Miguel Rondelli declaró brevemente para Exitosa y explicó cómo se dio el primer diálogo para llegar al club. Para el argentino, el ‘Dominó’ es uno de los equipos grandes del fútbol peruano y esta oportunidad representa un impulso para seguir creciendo profesionalmente.

“Melgar es un club grande de Perú, es un club que cuenta con infraestructura muy buena y con muy buenos jugadores. Creemos que para ir escalando en nuestra carrera como cuerpo técnico es el club ideal, entonces cuando se presentó la oportunidad no lo dudamos. El desafío es grande”, sostuvo.

En esa misma línea, confesó que cuando lo llamaron desde Melgar para asumir el puesto que había quedado vacante tras la salida de Juan Reynoso, entendió que su ciclo en Cusco FC ya estaba cumplido y que ahora era la oportunidad ideal para cambiar de aires, entendiendo la exigencia que supone estar en el conjunto rojinegro.

“Nos llamaron, se interesaron, nos interesó a nosotros el proyecto (de Melgar) y además creíamos que este momento era el momento indicado porque creo que cumplimos un ciclo en el club (Cusco FC), creo que entregamos todo lo que podíamos entregar”, aseveró.

Antes de rescindir con Cusco FC, Miguel Rondelli tenía contrato hasta finales del 2028. (Foto: Liga 1)

Finalmente, Miguel Rondelli aclaró que su decisión de dejar Cusco FC no pasa por un desgaste o cansancio, más allá de que acepta que su ciclo estaba cumplido. Ahora que está en Melgar, es consciente que la exigencia será mayor y sabe perfectamente que tendrá que levantar al equipo en lo que resta del Torneo Apertura.

“Buscar nuevos retos, pasa más por ahí que por un cansancio, porque cuando uno está mucho tiempo en un lugar y ve que consiguió lo que podía conseguir y que va a ser muy difícil superar lo que pudo conseguir, es mejor dar un paso al costado y buscar nuevos desafíos”, puntualizó.

La tarea de Rondelli en Melgar no será nada sencilla. Si bien no tienen torneo internacional tras quedar fuera de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, resultado que pesó para la destitución de Reynoso, colectivamente el equipo a mostrando muy poco en lo que va del campeonato.

Con tres triunfos, dos empates y tres derrotas en las ocho primeras jornadas, el ‘Rojinegro’ está muy lejos de su mejor versión y no tiene argumentos futbolísticos para competir con los que están en la cima. En ese sentido, el ahora exentrenador de Cusco FC deberá sacar esto adelante.

Un detalle no menor es que Rondelli no podrá dirigir a Melgar desde el banquillo en lo que resta del Torneo Apertura, debido a que ya lo hizo con Cusco FC. El estratega de 48 años recién podrá sumarse a la zona técnica cuando arranque el Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su último empate por 0-0 con ADT, Melgar volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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