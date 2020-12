Todavía siente que puede dar un poco más. Fabián Vargas prácticamente lo ganó todo en su carrera. Con América de Cali fue campeón en su tierra, después en Boca Juniors obtuvo títulos nacionales y posteriormente alzo dos veces la Copa Sudamericana. Llegó a Internacional de Porto Alegre y conquistó el Mundial de Clubes.

En 2018, después de 22 años decidió colgar los botines, siendo La Equidad su último club. Sin embargo, solo habría un hasta luego, ya que afirmó que estaría cerca de regresar a los campos de juego.

“Me siento muy bien, entreno bastante. Me han hecho propuestas para volver a jugar, así que todo lo analizaré en enero”, sostuvo en diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?.

Por otro lado, también se refirió al choque disputado este miércoles en la Bombonera, donde se enfrentaron dos equipos que él conoce bien y donde supo ganar cosas importantes.

“Boca no puede permitirse que si sus mejores jugadores no tienen su mejor noche, no aparezcan los demás. Creo que la victoria en la ida le generó al plantel una relajación y tranquilidad que lo perjudicó en la vuelta”, afirmó.

“Una de las claves del partido es que marcaron muy bien a Edwin (Cardona) y Carlitos (Tevez) y a Boca solo le quedó jugar por las bandas y tirar centros. Si algo tiene Miguel (Russo) es que aprende muy bien de las derrotas, es una voz de alerta para lo que viene. Confío en que Boca tiene un gran plantel y un técnico estratega que van a hacer todo para pasar a la siguiente instancia”, agregó.

