Boca Juniors vs. Colón de Santa Fe se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este domingo 13 de febrero, en el marco de la Jornada 1 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. No te pierdas la transmisión y narración por las señales de ESPN, STAR Plus y TNT Sports para todos los países de América Latina y Europa. Conoce los horarios y canales del partido por la web de Depor.com.

El ‘Xeneize’ busca empezar con el pie derecho en el Grupo B del torneo, donde se medirá ante sus similares Independiente, Huracán, Godoy Cruz, Arsenal, Barracas, Lanús, Vélez, Estudiantes, Colón, Central Córdoba, Rosario Central, Aldosivi y Tigre.

Para este partido, Boca alista novedades en su plantel. Guillermo ‘Pol’ Fernández y Darío Benedetto, junto al fichaje de Nicolas Figal, arrancarían con el cuadro ‘azul y oro’, quienes buscan iniciar el certamen con el pie derecho, sumando de a tres en condición de local.

Boca Juniors vs Colón Santa Fe: horarios en el mundo

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (14 de febrero)

En cuanto a las salidas de Boca Juniors, la más destacada es la del colombiano Edwin Cardona, que arribó a las filas del Racing Club. Ramón Ábila también emigró, precisamente a Colón de Santa Fe.

El ‘Sabalero’, por su lado, tiene en el banquillo a Julio César Falcioni, que a fines del 2021 dejó el ‘Rojo’ porque los directivos decidieron no renovarle el contrato, retornando así al club santafesino que dirigió en la temporada 2006-07.

Boca Juniors vs. Colón de Santa Fe: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Juan Novillo, Nicolás Delgado; Christian Bernardi, Leandro Lértora, Rodrgio Aliendro, Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.





