Boca Juniors , que lidera cómodamente la Superliga Argentina con 40 puntos, nueve más que Talleres y San Lorenzo, recibirá este domingo al golpeado San Martín de San Juan , que lleva cuatro partidos sin ganar, en la decimoséptima jornada de la Superliga Argentina, que comienza el viernes. El cotejo se disputará desde las 5:15 p.m. para Perú, 7:15 p.m. para Argentina.

PAÍS HORARIO México 4:15 p.m. Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Brasil 7:15 p.m.

El 'Xeneize' acumula un invicto de seis partidos, de los cuales ganó cinco.



A pesar de no poder contar con su capitán, el centrocampista Fernando Gago, ni con su goleador, Darío Benedetto, por estar ambos lesionados, el conjunto comandado por Carlos Tevez se mantiene en lo más alto de la tabla.



Sin embargo, el equipo no brilla y ganó los dos últimos partidos por 1-0 sin ser muy superior a sus adversarios, Temperley y Banfield.



Su rival de este domingo, San Martín de San Juan, no venció ninguno de los cuatro partidos que disputó este año y solo sumó dos de los últimos doce puntos en juego.