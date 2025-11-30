Racing Club vs. Tigre chocan en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, a disputarse este lunes 1 de diciembre en El Cilindro. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Racing llega motivado por su triunfo por 3-2 sobre River Plate en la ronda anterior, siendo un resultado que forma parte de un invicto de cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un empate sin goles como local en el choque de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante el posterior campeón, Flamengo.

De hecho, el equipo dirigido por Gustavo Costas mantuvo el arco imbatido en siete de sus nueve compromisos oficiales en condición de local, ratificando que es casi imbatible jugando en casa. Mientras que en el plano ofensivo, la ‘Academia’ ha tenido serios problemas con un registro de menos de un gol a favor en casa en la ronda regular de la presente campaña.

Tigre viene de eliminar como visitante a Lanús en los octavos de final, así que debería afrontar con mucha confianza este duro compromiso por el pase a las semifinales. Ese triunfo cortó una racha de tres choques sin ganar fuera de casa, fallando en su intento de marcar en dos de esos compromisos en suelo rival.

Hay que remontarse a mediados de agosto para encontrar el último partido de Tigre con más de un gol como visitante, cuando se impuso por 2-1 justamente sobre Racing, así que el ‘Matador de Victoria’ tratará de repetir ese desempeño en esta fase eliminatoria ante uno de los equipos favoritos al título, sobre todo luego de eliminar a River Plate en esta competición.

Santiago Solari abrió el marcador para Racing Club ante el ‘Millonario’ y ahora registra tres apariciones goleadoras seguidas que lideraron victorias como local en todas las competiciones. Por el lado de Tigre, David Romero fue el encargado de marcar el tanto de la clasificación en la ronda anterior, y su gol previo también sirvió para conseguir un triunfo en la presente campaña.

¿A qué hora juegan Racing vs. Tigre?

El encuentro entre Racing vs. Tigre está pactado para este lunes 1 de diciembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 1:30 a.m. del día siguiente.

¿En qué canal ver Racing vs. Tigre?

El partido entre Racing vs. Tigre se disputará en El Cilindro, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play. El choque también será televisado en Argentina por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

