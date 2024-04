Boca vs. Estudiantes se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024, el cual se suspendió a los 27 minutos el pasado 17 de marzo por los problemas de salud presentados por Javier Altamirano. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Star Plus y Fanatiz. Este duelo está pactado para el viernes 12 de abril desde las 7:30 p.m. (horario en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Los ‘Xeneizes’ llegan a este duelo después de vencer por 1-0 a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana, mientras que el ‘Pincha’ lo hace tras derrotar por 2-1 a The Strongest por la Copa Libertadores. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Boca y Estudiantes juegan por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. (Video: Boca Juniors)