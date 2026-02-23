Boca Juniors debutará este martes en la Copa Argentina ante el modesto Gimnasia Chivilcoy, con la necesidad de volver a la victoria, luego de tres partidos sin conseguirla en la Liga Profesional. El ambiente en el club xeneize no es de los mejores y muchos piden la salida del entrenador Claudio Úbeda.

Pese al difícil momento deportivo, medios locales informan que Boca alinearía con titulares, debido al exigente calendario de partidos en las próximas semanas, además de aprovechar este cotejo para darle rodaje a quienes menos minutos disputaron en este inicio de temporada.

Pese a que es una oportunidad de oro para volver al gol, Edinson Cavani no fue considerado entre los convocados para el partido, y el ataque xeneize estaría conformado por la dupla Janson - Bareiro.

Posible 11 de Boca Juniors:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

El panorama es distinto en el rival que juega en el Torneo Federal A, y saltará a la cancha del Estadio Padre Ernesto Martearena - Salta, con el objetivo de hacer historia y dar el primer batacazo de la competencia.

Además, para Gimnasia Chivilcoy es un encuentro que les permitirá mostrarse ante el mundo, por la gran repercusión que tiene Boca Juniors, pese a que no es el mejor de los últimos años. El verde y blanco tiene mucho por ganar y nada que perder.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia Chivilcoy?

El choque entre Boca Juniors vs. Gimnasia Chivilcoy por la Copa Argentina 2026, tendrá la transmisión exclusiva de TyC Sports para todo el territorio argentino, además de su versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play; en México se podrá ver por Fanatiz México y TyC Sports Internacional, mientras que en Estados Unidos será televisado a través de Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional. Las acciones iniciarán desde las 7:15 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2026, por lo que el Boca Juniors vs. Gimnasia Chivilcoy podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

