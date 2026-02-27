Boca vs. Gimnasia: fecha, horarios y canales de TV para ver por el Torneo Apertura 2026

El Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, será escenario del choque entre Boca Juniors vs. Gimnasia, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Xeneizes’ buscan seguir en la senda del triunfo, luego de ganarle a Gimnasia Chivilcoy en la Copa Argentina, mientras que los ‘Lobos’ tuvo actividad solo en el Torneo Apertura empatando con Independiente de Avellaneda.

Boca Juniors llega con el ánimo renovado tras vencer 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy el pasado martes en Salta. La gran noticia fue el debut de Adam Bareiro, quien marcó un doblete y se perfila como la solución a la falta de gol del equipo. Tras las dudas en el Apertura (vienen de empatar 0-0 con Racing), este triunfo copero le dio aire al ciclo de Claudio Úbeda.

La “enfermería” de Boca sigue llena, pero hay una luz de esperanza: Leandro Paredes ya está recuperado de su esguince y será el eje del equipo mañana. Sin embargo, Úbeda no podrá contar con Exequiel Zeballos, Juan Barinaga ni Edinson Cavani (quien sigue bajo la lupa de los hinchas). La gran incógnita es si Ander Herrera sumará minutos tras superar su lesión muscular.

Úbeda buscará que el equipo mantenga la agresividad mostrada en Salta. La clave será la sociedad entre Ascacibar y Paredes para dominar el medio y alimentar a Bareiro, quien llega encendido. Con 8 puntos en la tabla, Boca necesita ganar para no quedar relegado de la pelea por los primeros puestos del Grupo A.

Gimnasia llega bajo el mando definitivo de Fernando Zaniratto, quien pasó de interino a principal tras llevar al equipo a las semifinales el torneo pasado. El “Lobo” mantiene una identidad de juego ordenada y combativa, ubicándose actualmente con 7 puntos, apenas uno por debajo de Boca, lo que convierte a este duelo en un partido de “seis puntos”.

El conjunto platense se ha reforzado con nombres de peso como Nacho Fernández y Milton Casco, buscando dar ese salto de calidad necesario para pelear el título. Zaniratto ha logrado que el equipo sea muy sólido defensivamente, basando su juego en transiciones rápidas y el aprovechamiento de la pelota parada.

Gimnasia sabe que Boca viene de un desgaste físico importante a mitad de semana. La estrategia de Zaniratto será presionar alto en los primeros minutos para testear la respuesta física de los locales y luego replegarse para salir de contragolpe. El objetivo es desesperar a la hinchada de Boca y aprovechar el buen pie de sus volantes para castigar a una defensa xeneize que ha mostrado grietas.

¿En qué canal ver Boca vs. Gimnasia?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Gimnasia?

Este partido, programado en el estadio La Bombonera, se jugará el choque estuvo pactado para este sábado 28 de febrero desde las 3:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

