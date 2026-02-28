A inicios de año, una de las principales preocupaciones en Universitario de Deportes estaba ligada la nacionalización de dos de sus futbolistas, ambos titulares y claves en la obtención del último tricampeonato: Matías Di Benedetto y Williams Riveros. La idea era que estos dos futbolistas no ocupasen plaza de extranjero en la Liga 1 2026, permitiendo que el área deportiva pueda reforzarse bien pensando en el tetracampeonato.

Sin embargo, si bien tanto Di Benedetto como Riveros desaprobaron en su primer intento para obtener la nacionalidad peruana, el argentino respondió satisfactoriamente en su segunda prueba y quedó expedito para recibir el Documento Nacional de Identidad que lo acredite como un peruano más. Así pues, la ‘U’ empezó a tener más problemas en esta etapa de los trámites.

Pese a que ya tenían conocimiento de que Matías Di Benedetto había aprobado su segundo examen, la institución crema no recibía mayor información por parte de Migraciones respecto al avance para que este pueda recibir su DNI. Incluso, frente a la demora, se abrió un complicado abanico de posibilidades.

Como Universitario ya tiene copado sus siete cupos de extranjeros para esta temporada, Di Benedetto no tenía espacio dentro del plantel. En los últimos días se habló mucho sobre la posibilidad de prestarlo a algún equipo de la Liga 1 por esta temporada o esperar a que se libere un cupo para el Torneo Clausura, algo que finalmente estaba sujeto a la salida de otro extranjero.

Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

No obstante, durante la noche del pasado viernes se confirmó una buena noticia para los merengues: según informó el periodista Gustavo Peralta, Matías Di Benedetto recibirá su DNI en los próximos días y será inscrito como peruano antes del cierre del libro de pases, programado para la noche del domingo 16 de marzo.

En ese sentido, el defensor argentino no pasará por lo mismo que Williams Riveros, que al desaprobar su segundo examen tuvo que ser inscrito como paraguayo. Al igual que Di Benedetto, Gonzalo Rizzo y Jarlín Quintero, futbolistas de Los Chankas, también recibirán sus DNI antes del cierre del libro de pases.

Williams Riveros desaprobó dos veces su examen de nacionalización. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 2-2 ante Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

