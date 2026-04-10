El mítico estadio de La Bombonera será escenario del atractivo partido entre Boca Juniors vs. Independiente de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Los ‘Xeneizes’ llevan un invicto de 10 encuentros seguidos, siendo el último en Chile frente a la Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Parece que el azul y oro ya encontró la idea que el entrenador Claudio Úbeda quiso desde su llegada a la institución, y las críticas se convirtieron en aplausos.

Debido al partido internacional que jugó solo hace unas horas, y el choque ante Barcelona de Guayaquil del próximo martes, no se descarta que alinee un equipo con varios suplentes para darle descanso a los titulares.

Los xeneizes debutaron con triunfo en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Boca)

Por su parte, el ‘Rey de Copas’ llegan a este duelo, tras vencer a Racing en el clásico de Avellaneda, en una victoria vital para mantenerse entre los primeros ocho equipos del Grupo A de la competición.

Sin torneos internacionales que disputar, el foco de los rojos se centra netamente en el torneo argentino, con la responsabilidad de asegurar su presencia en la siguiente fase y pelear por el campeonato.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente?

La transmisión de este partido entre Boca vs. Independiente será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

Alineaciones probables:

Boca : Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. Claudio Úbeda. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Independiente?

Este partido entre Boca vs. Independiente, programado por la décima cuarta fecha del Torneo Apertura en La Bombonera, se jugará este sábado 11 de abril desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

TE PUEDE INTERESAR