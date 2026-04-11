A raíz de los buenos resultados conseguidos por la Selección Peruana Femenina en la Liga de Naciones, torneo clasificatorio para el Mundial Brasil 2027, se abrió el debate sobre la posibilidad de que el combinado masculino mayor también dispute sus partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura, como Cusco, por ejemplo. Al menos en la rama femenina, los avances son notorios: dos triunfos (3-1 sobre Chile y 2-1 ante Uruguay, ambos resultados históricos para la categoría).

Precisamente luego de la victoria sobre Uruguay, donde la ‘Blanquirroja’ registró su segundo triunfo en el certamen y que la coloca en la sexta posición de la tabla, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, charló con Ovación. En dicha entrevista, fue consultado sobre la chance de mudar a la Selección Peruana a Cusco para afrontar el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2030.

Este tema ha estado en agenda desde hace algunos meses, coincidiendo con la llegada de Mano Menezes. Desde la Videna ven con buenos ojos jugar algunos encuentros en ciudades de altura, buscando sacar ventaja frente a rivales específicos. Es decir, no se disputarían todos los partidos fuera de Lima.

En un escenario positivo, según precisan desde la Videna, lo ideal sería jugar en Cusco o Arequipa contra selecciones como Brasil, Argentina o Uruguay, pues sus jugadores suelen padecer en las condiciones que plantea una ciudad con altitud. Eso sí, tal como señaló Agustín Lozano, esto deberá contar con el visto bueno de Menezes y su comando técnico.

“Es algo que ya lo venimos evaluando, lo hemos conversado con el técnico, con el director general (Jean Ferrari) y es muy probable que eso se dé. Si se concluye por la parte técnica que tiene que ser así, como presidente de la FPF, apoyaré al 100%”, afirmó la cabeza principal de al FPF.

Mano Menezes es el actual entrenador de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Aunque esto está bajo evaluación en la interna de la FPF, lo cierto es que hay consenso entre las partes. Recordemos que hace unas semanas, en una entrevista con Bicolor+, Mano Menezes se mostró abierto a trasladar algunos encuentros de la Selección Peruana a ciudades de altura.

“Vamos a estar decidiendo con la federación para ver qué es lo bueno para los jugadores que tenemos. Hay que aprovechar las situaciones que pasan a ser virtudes importantes para el Perú. ¿Por qué si tenemos la disposición, no lo usamos? Tenemos algo que podemos agregar”, argumentó en su momento.

La Selección Peruana ha disputado dos partidos con Mano Menezes en el banquillo. (Foto: Selección peruana)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a España, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el lunes 8 junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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