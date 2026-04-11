A comienzos de la presente temporada, todo hacía indicar que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña serían titulares indiscutibles en Alianza Lima y formarían parte de la columna vertebral del esquema de Pablo Guede. Sin embargo, en medio de la pretemporada en Montevideo se destapó un escándalo que terminó con las salidas de estos futbolistas del plantel, además de una denuncia por presunto abuso sexual contra una ciudadana Argentina en la capital uruguaya.

Mientras el proceso legal continúa en Montevideo, Zambrano, Trauco y Peña se mantuvieron al margen y encontraron equipo tras salir de Alianza Lima: los dos primeros acaban de fichar por Sport Boys, mientras que el último lleva unos meses jugando por el Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía.

Así pues, la llegada de Zambrano y Trauco a la ‘Misilera’ generó mucha repercusión en los medios de comunicación, ya el tema se fue dilatando conforme pasaban las semanas y en un momento parecía que no se daría. No obstante, las partes involucradas llegaron a un acuerdo y ambos futbolistas se sumaron al plantel de Carlos Desio.

En ese sentido, Carlos Zambrano, uno de los señalados tras el escándalo en febrero, rompió su silencio y por primera vez habló de lo ocurrido en Uruguay. Aunque la denuncia por presunto abuso sexual sigue su curso y por ahora no hay una sentencia, lo cierto es que sí se confirmó que los jugadores involucrados metieron chicas a la concentración de Alianza Lima.

En una reciente entrevista con el programa La Sustancia, conducido por Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, el zaguero se refirió a lo que vivió durante los primeros meses del año y cómo se dio su salida del club blanquiazul. En un adelanto, el jugador aseguró que espera ser declarado inocente por la denuncia que pesa en su contra.

“Nunca había pasado algo tan fuerte como eso (...) Sé que son decisiones que tomé yo, y yo mismo tengo que asumirlas (...) Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro que va a ser de inocencia”, afirmó.

Carlos Zambrano todavía no debuta con Sport Boys. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la conversación con Ricardo Gareca, entrenador que lo dirigió en la ‘Blanquirroja’, Zambrano sostuvo: “He botado lágrimas, está claro, porque ya era muy fuerte toda la presión mediática (...) Yo me hago el muy fuerte, pero claro, hay momentos que me quiebro, y no me gusta llorar delante de la gente”.

Hay que señalar que hace unos días, al salir del entrenamiento con Sport Boys, el defensor opinó sobre su partida de Alianza Lima y cómo terminó rompiendo su contrato tras llegar a un acuerdo con el club. “No me gustó para nada la salida, como el club me trató en su momento, al final Alianza estaba por encima de todo. Duro fue toda esta avalancha que se formó, simplemente porque alguien dijo algo. Me siento tranquilo, tranquilo y con la consciencia muy tranquila en el aspecto personal”, aseveró.

Carlos Zambrano fue denunciado por presunto abuso sexual en Montevideo. (Foto: Getty Images)

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