Luego del empate sin goles en su visita al Deportes Tolima, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, hay mucho optimismo en Universitario de Deportes. En la interna saben que tienen argumentos para pelear en el grupo, en el que también están Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido. Precisamente el rival de la próxima fecha será el equipo chileno, que visitará el Estadio Monumental con el objetivo de hacerle la vida imposible a los dirigidos por Javier Rabanal.

Coquimbo Unido no será un rival sencillo. En su estreno en esta etapa del torneo, el cuadro chileno le empató sobre la hora a Nacional y evitó caer en casa. Ahora, con dicho resultado sobre la mesa, buscarán robar los tres puntos de Lima para así colocarse como uno de los favoritos para clasificar entre los dos primeros del Grupo B. En Universitario, por supuesto, ya están analizando a su rival de este martes 14 de abril.

En la previa de dicho compromiso, hay dudas respecto a la presencia de dos futbolistas en particular: Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Si bien ambos viajaron a Ibagué para el choque con Deportes Tolima, no ingresaron a la lista de convocados por más que los esperaron hasta el último minuto. Está claro que Javier Rabanal no quiso arriesgarlos.

Hasta donde se sabe, Polo presenta un dolor en el tobillo y la rodilla izquierda. Por ahora realiza trabajos diferenciados y en el comando técnico de Rabanal son optimistas respecto a su recuperación, considerando que faltan algunos días para recibir a Coquimbo Unido. En ese sentido, su presencia en el Monumental dependerá de su evolución en estos días.

Andy Polo presenta molestias en el tobillo y la rodilla izquierda. (Foto: Universitario)

Alzugaray, por su parte, arrastra un problema en los gemelos desde el clásico de la semana pasada. Al igual que Polo, su situación no es tan complicada y en Universitario esperan contar con él. Eso sí, Rabanal los quiere al 100%. Si para el martes no están del todo recuperados, no los arriesgará y los guardará para el duelo contra Melgar por el Torneo Apertura.

Si eso sucede, César Inga apunta a ser el sustituto de Andy Polo. Por Lisandro Alzugaray, aún no hay nada claro: Edison Flores y José Rivera podrían arrancar al lado de Alex Valera, aunque Bryan Reyna espera su chance para ser titular por primera vez. Por otro lado, el único descartado hasta el momento es Martín Pérez Guedes, quien presenta un desgarro y su recuperación podría tardar hasta tres semanas.

Lisandro Alzugaray se lesionó en el clásico ante Alianza Lima. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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