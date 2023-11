Boca vs. Newell’s se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 12 de noviembre por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, en un partido que se realizará en el estadio La Bombonera. El compromiso está programado para iniciar a las 2:45 p.m. (hora argentina, dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Así se prepara Boca para enfrentar a Newell's. (Video: Boca Juniors)





Boca vs. Newell’s: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Cristian Medina; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Newell’s: Lucas Hoyos; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Juan Sforza; Francisco González, Iván Gómez, Cristian Ferreira, Guillermo Balzi; Guillermo May.