Boca vs Platense se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 27 de enero, en el marco de la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro, que marcará el debut del ‘Xeneize’ en esta nueva campaña, arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Vicente López. La transmisión estará a cargo de los canales ESPN, Star Plus y AFA Play para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Boca se alista para el duelo ante Platense, por Copa de la Liga Profesional. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Platense: probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Raúl Lozano; Facundo Russo, Iván Gómez, Carlos Villalba; Luciano Ferreyra, Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino.