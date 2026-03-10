Boca Juniors vs. San Lorenzo se enfrentan este miércoles 11 de marzo, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. En esta nota, te compartimos todos los detalles del choque que se jugará en La Bombonera.

Los xeneizes llegan entonados a este enfrentamiento, luego de golear a domicilio al reciente campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús, por 3-0 con goles de Santiago Ascacibar y doblete del atacante Miguel Merentiel.

Por su parte, ‘El Ciclón’ no tuvo actividad en la última jornada, puesto que su partido ante Independiente fue suspendido debido a un paro general impulsado por la AFA, debido a una investigación judicial contra los altos mandos por una presunta evasión impositiva.

Los xeneizes golearon a Lanús y recuperan la confianza. (Foto: Boca)

El historial, contando los partidos entre ambos desde la etapa amteur, favorece a San Lorenzo que tiene 83 victorias, contra 77 de Boca Juniors y 52 empates. Es una importante chance para los dirigidos por Claudio Úbeda de acortar distancia.

Cabe mencionar que por el formato del campeonato argentino, que los agrupa en dos series, estos equipos no jugaron durante el 2025. La última vez que se enfrentaron fue el 18 de agosto de 2024, con triunfo de xeneize por 3-2.

Este interesante partido tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría, quien estará asistido en el VAR por Silvio Trucco.

Alineaciones probables

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

¿En qué canal ver Boca vs. San Lorenzo?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. San Lorenzo?

Este partido, programado por la décima fecha del Torneo Apertura en el estadio La Bombonera, se jugará este miércoles 11 de marzo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

