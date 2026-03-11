La escalada de violencia en el Medio Oriente, a raíz de los bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán, viene repercutiendo directamente en muchos ámbitos de la vida, por lo que el fútbol no ha quedado al margen de las consecuencias de la guerra. A menos 100 días para la realización del Mundial 2026, una fuerte declaración ha remecido los planes de la FIFA: el seleccionado iraní no participará de la justa mundialista que se llevará a cabo en territorio norteamericano.

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, señaló en una reciente entrevista que los jugadores de la Selección de Irán no asistirán al torneo debido a que no existe el panorama idóneo para que puedan viajar a los Estados Unidos, una de las sedes de al Copa del Mundo, conjuntamente con Canadá y México.

Si bien la FIFA todavía no ha hecho oficial esta decisión, todo hace indicar que el régimen iraní no cambiará su posición. Pese a que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló que no habría ningún problema para que los futbolistas iraníes lleguen a su país, desde el otro lado no creen en sus palabras y prefieren no correr ningún riesgo.

Dentro de su argumento en las declaraciones que dio para DPA, Donyamali señaló que esta salida del Mundial se debe a que hay una serie de factores bélicos de por medio que han provocado la muerte de “varios miles de ciudadanos” en los últimos meses. “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, remarcó tajantemente.

Irán todavía no comunica de manera formal su no participación del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Según el sorteo del Mundial, Irán quedó ubicada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Además, iba a disputar todos sus partidos en ciudades estadounidenses: dos en Los Ángeles y uno en Seattle. El conflicto y la tensión política ha pesado bastante para que el seleccionado de Asía anteponga su seguridad antes que participar en el torneo.

“El combinado asiático es bienvenido al país“, había señalado Donald Trump, respecto a la participación de Irán en la Copa del Mundo. No obstante, las declaraciones de Ahmad Donyamali grafican la postura de su país y, mientras la FIFA recibe la comunicación formal de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), los próximos días seguirán siendo de incertidumbre para la organización del certamen.

“¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, fueron las palabras de Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, en clara alusión a lo sucedido en el Mundial Femenino, donde seis jugadores iraníes optaron por quedarse en el país anfitrión, amparadas por visados humanitarios concedidos por el gobierno local.

Irán clasificó al Mundial como líder del Grupo A de la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia. (Foto: AFP)

¿Qué pasa si Irán no va al Mundial 2026?

Según establece el artículo 6 del Reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, las selecciones que se retiren o abandonen la competición antes de su desarrollo, sufrirán una multa económica y posibles sanciones deportivas. En el apartado 6.2 de dicho artículo, señala: “Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275.000 euros como mínimo”.

”Si una federación participante se retirara del Mundial en los 30 días previos al primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 550.000 euros como mínimo“, agrega el reglamento, explicando cuál sería el panorama de Irán dependiendo de cuándo decida oficializar su retirada de la Copa del Mundo.

Desde Irán no ven con buenos ojos participar de la Copa del Mundo por el conflicto con Estados Unidos. (Foto: AFP)

¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial 2026?

Hay que considerar que al Mundial 2026 van ocho selecciones de la Confederación de Asia de manera directa: además de Irán, clasificaron Arabia Saudita, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón y Jordania. Si se confirma que el combinado iraní desiste de participar, se sabe que la FIFA tiene la plena potestad de elegir a su sustituto.

Lo más lógico sería que la FIFA decida reemplazar a Irán con otra selección de su misma Confederación. En este caso sería Irak, el combinado que obtuvo su cupo al repechaje intercontinental tras vencer a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias de dicho continente.

De darse este casi, el conjunto iraquí no iría a la repesca, donde está esperando por el ganador entre Bolivia y Surinam, dejándole su lugar a EAU. El detalle a considerar es que la FIFA tiene la potestad de elegir al sustituto a su “entera discreción”, según el reglamento. ¿Otro escenario? Que el reemplazo de Irán salga por ranking; no es descabellado. Todo esto se aclarará en los próximos días.

Irak es una de las selecciones candidatas para reemplazar a Irán. (Foto: Getty Images)

