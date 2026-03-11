Sporting Cristal está a un paso de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de conseguir una ventaja por 1-0 sobre Carabobo FC tras ganar en Venezuela. Sin embargo, esto es fútbol y el conjunto llanero ya demostró que puede ser un duro rival si se lo propone, por lo que los dirigidos por Paulo Autuori deberán tener máximo cuidado esta noche cuando vuelvan a verse las caras en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, además de lo estrictamente deportivo, hay una asunto de especial cuidado para la directiva de Sporting Cristal: la seguridad de la hinchada que acudirá al recinto de Alianza Lima. Esto a raíz de lo sucedido hace unas semanas tras eliminar a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde los fanáticos rimenses quedaron expuestos a merced de barristas, aparentemente de Sport Boys.

Como se recuerda, luego de dejar en el camino al equipo paraguayo tras una infartante definición por penales, los hinchas rimenses salieron del predio chalaco con total normalidad. Sin embargo, minutos más tarde hubo reportes de ataques hacia los microbuses que los trasportaban a sus casas, con bombardas y objetos contundentes.

Horas después se reportaron varios heridos, lo que invocó a que Sporting Cristal emitiera un comunicado aclarando cómo fue la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para aquel 24 de febrero. En ese sentido, para evitar que una situación vuelva a ocurrir, revelaron que aplicarán un operativo especial antes, durante y después del compromiso frente a Carabobo FC.

El operativo de Sporting Cristal en coordinación con la Policía Nacional del Perú. (Imagen: Sporting Cristal)

Según detalló la institución celeste a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, habrá un refuerzo policial a los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva, anillos de seguridad para el ingreso y salida de los hinchas, tanto locales como visitantes, además de rutas de acceso controladas.

Por otro lado, el acompañamiento policial se dará por las avenidas México, Isabel La Católica y Abtao, buscando que las familias que acudan a ver esta definición se sienta segura y no quede expuesta como sí sucedió hace unas semanas en los exteriores del Miguel Grau.

Asimismo, ‘SC’ precisó que la “coordinación será permanente durante todo el evento. El objetivo es que nuestros hinchas puedan asistir con tranquilidad y disfrutar del partido con total seguridad en el marco de la Copa CONMEBOL Libertadores”. Esperemos que no ocurra nada malo y las familias puedan disfrutar de este partido sin ninguna preocupación externa.

Sporting Cristal buscará eliminar a Carabobo FC para meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC, pactado para este miércoles 11 de marzo, está programado para las 5:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y una hora más en Venezuela.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión del Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

