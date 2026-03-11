Después de semanas con mucha tensión por los cuestionamientos de la hinchada, el último triunfo por 3-1 sobre Melgar ha aliviado el clima en Alianza Lima y el mejor signo de eso es cómo se retiraron los hinchas del Estadio Alejandro Villanueva, el lunes por la noche. Sin embargo, desde adentro consideran que muchas de esas dudas de la hinchada venían siendo injustas, ya que, quitando la eliminación de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, la resultados en la Liga 1 estaban siendo positivos y eso se veía reflejado en la tabla de posiciones.

Incluso, durante varios días se habló mucho sobre la permanencia de Pablo Guede al mando del equipo. En medio de esto, Fernando Gaibor salió al frente para analizar el presente del equipo luego de la victoria contra el ‘Dominó’ e hizo énfasis en las críticas que estaban recibiendo. En primera instancia, se refirió a las comparaciones que se estaban haciendo al actual proceso con el que vivieron el año pasado de la mano de Néstor Gorosito.

“Se habló mucho en el inicio de este proceso, hubo muchas comparaciones sin sentido pero en partidos que el año pasado nos costaban mucho, este año no fue así y la prueba está que hemos logrado la mayor cantidad de puntos”, afirmó en una reciente entrevista con el programa Doble Punta.

En esa misma línea, el volante señaló que durante un tiempo se les hizo difícil lidiar con la presión que existe en Alianza Lima por lograr el título, ya que muchas de las críticas que venían desde afuera era desmedidas y afectaban directamente a la familia de los jugadores. No obstante, buscaron mantenerse unidos para que esto no los afecte dentro del campo de juego.

“Cuando las cosas no salen tan bien o se viene de un proceso engorroso donde los resultados no se consiguieron, cuando una institución como Alianza no logra el título, es difícil mantener la tranquilidad. Al inicio de este proceso pasó algo de eso y mucha gente comenzó a desconfiar, a hacer ruido desde afuera pero adentro las personas que estamos viviendo el día a día, que tenemos familia y tenemos objetivos, es muy difícil”, agregó.

Respecto al altercado que tuvieron con algunos barristas de Alianza Lima tras un entrenamiento en Matute, donde se supo que hubo agresiones de por medio hacia los futbolistas, Fernando Gaibor lamentó que ese tipo de reacciones estén cada vez más normalizadas en el fútbol sudamericano, ya que los expone a que pueda suceder una tragedia. Recordemos que esto sucedió luego de que se confirmara la indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, en medio de una denuncia desde Uruguay por presunto abuso sexual.

“Esa situación no es normal para mí y creo que en cualquier actividad no es normal que pase eso. Puede haber ocurrido indisciplina pero hay formas de manejar esos temas, creo que se está normalizando ese tipo de situaciones, se está haciendo como una moda en Sudamérica pero puede pasar una tragedia. Si hay una equivocación, el club debe tomar las decisiones y se acabó”, afirmó.

Fernando Gaibor está disputando su segunda temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

El presente de Alianza Lima y la defensa a Pablo Guede

Fernando Gaibor es consciente que el presente del equipo es mejor que hace unas semanas y eso se ve reflejado en el liderato del Torneo Apertura con 16 puntos, con una campaña que hasta el momento los mantiene invictos. Eso sí, no pierde el foco y cree que deben tomar esto con humildad para no perder la brújula justo cuando mejor están, ya que solo así podrán competir por el título hasta fin de año y esto no se convertirá en una racha pasajera.

“Esto se construye día a día y esa ha sido nuestra política. No ha sido fácil con el tema de la eliminación de la Copa que nos golpeó mucho y lo asumimos como tal y eso ha hecho que sigamos demostrando. Estamos tomando las cosas con humildad y viviendo este momento de forma tranquila”, señaló.

Por último, el mediocampista ecuatoriano apuntó hacia quienes criticaron duramente el proceso de Pablo Guede cuando recién había comenzado y apenas habían perdido un solo partido. Según su mirada, hubo un cuestionamiento desmedido hacia lo que venía haciendo el entrenador argelino y la opinión pública se mostró en contra de su continuidad solo porque su idea de juego todavía no estaba consolidada, pese a que los resultados decían todo lo contrario y respaldaba el trabajo del equipo.

“Le empezaron a dar palos sin tener ni un mes de proceso, no habíamos perdido, solo uno en la Copa, de ahí no perdimos nunca. Estamos punteros y que te griten que te tienes que ir y aún así él sigue trabajando, es un loco del trabajo, de la táctica, es un líder loco, es obsesivo con el orden, la disciplina, tiene en su memoria todo”, opinó.

“Ha defendido su trabajo y por eso hoy el equipo está como está, está empezando a fluir, a gustar y ya ese ruido que había ya no se está escuchando. Ayer ganamos de la forma que lo hicimos cuando el año pasado ante este equipo empatamos en casa colgados del palo. Mucha gente quería que nos vaya mal y ahora se quieren subir a la camioneta del triunfo”, sentenció.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este triunfo por 3-1 sobre Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

